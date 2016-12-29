29.12.2016 12:09:00

Dev dalgalar Akçakoca kıyılarını dövdü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dev dalgalar sahilleri dövüyor. Dalgalarla adeta dans eden martılar gençler tarafından besleniyor.

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dev dalgalar sahilleri dövüyor. Dalgalarla adeta dans eden martılar gençler tarafından besleniyor.Akçakoca sahillerinde yıldız karayel fırtınası sebebiyle dev dalgalar oluştu. Boyu 5 metreyi bulan dalgalar sahilleri döverken, dalgalar arasında adeta dans eden martılar güzel görüntülere sahne oldu.Sabahın erken saatlerinde bir gurup üniversite öğrencisi dev dalgalar arasında savrulan martılara ekmek attı. Martılar atılan ekmekleri kapmak için birbirleri ile yarıştı.