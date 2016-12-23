23.12.2016 15:28:46

Dev adamlar Mamak deplasmanında

Büyükşehir Basket, TBL 16. hafta programı kapsamında Ankara Mamak DSİ ile deplasmanda karşılaşacak. 24 Aralık Cumartesi günü Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 18.00'da başlayacak.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Büyükşehir Basket, TBL 16. hafta programı kapsamında Ankara Mamak DSİ ile deplasmanda karşılaşacak. 24 Aralık Cumartesi günü Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 18.00'da başlayacak.Sakarya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) 16. hafta programı kapsamında Ankara Mamak DSİ ile karşılaşacak. 24 Aralık Cumartesi günü Ankara Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'da başlayacak. Basketbol Şube Başkanı Akif Köse, maç öncesi tüm teknik ekip ve sporculara başarılar diledi.