21.02.2017 19:59:55

Deterjan yüklü tır alev alev yandı

Bolu TEM otoyolunda deterjan yüklü tır lastiğinde çıkan kıvılcım sonrasında alev alev yandı.

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Bolu TEM otoyolunda deterjan yüklü tır lastiğinde çıkan kıvılcım sonrasında alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, olay saat 19.00 TEM otoyolu Yukarı Soku mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine giden Hüsnü Ay Gürler yönetimindeki 34 EH 1132 plakalı tırın lastiği patladı. Lastiğinin patladığını fark eden sürücü, en yakın dinlenme tesisine girmek için aracını sürmeye devam etti. Gürler seyir halinde devam ederken aracın patlayan lastiğinden çıkan kıvılcımlar deterjan yüklü dorseye sıçrayınca tır alev alev yanmaya başladı. Tırın yandığını gören sürücü aracı durdurarak polis ve itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.