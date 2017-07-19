19.07.2017 14:14:33

Destici'den HDP'ye sert sözler

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK'nın sözcülüğünü yapanlara, milleti ayaklanmaya ve isyana teşvik edenlere 'tutsak' diyenlerin, iş Necmettin Yılmaz öğretmene, Şenay Aybüke Yalçın öğretmene geldiği zaman, iş mehmetçiklerimize, polislerimize geldiği zaman gıkları çıkmıyor" dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin temel problemlerinin başında gelen terörün sadece güvenlik görevlilerini değil sivil vatandaşları da hedef aldığını, son olarak Tunceli'de öğretmen Necmettin Yılmaz'ın PKK tarafından ömrünün baharında şehit edildiğini belirtti.

Meclisin 15 Temmuz'daki özel oturumunda HDP'nin sözcüsünün hapishanede olan milletvekilleri için "tutsak" ifadesini kullanmasına tepki gösteren Destici, "PKK'nın sözcülüğünü yapanlara, milleti ayaklanmaya ve isyana teşvik edenlere 'tutsak' diyenlerin, iş Necmettin Yılmaz öğretmene, Şenay Aybüke Yalçın öğretmene geldiği zaman, iş mehmetçiklerimize, polislerimize geldiği zaman gıkları çıkmıyor" ifadesini kullandı.

Terörün sadece Türkiye içinde değil, sınırın hemen ötesinde de varlığını sürdürdüğüne işaret eden Destici, ABD'nin, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG'yi kendisine partner olarak seçtiğini bildirdi. Destici, teröre karşı olduğunu açıklayan ABD'nin Suriye'de terör örgütleriyle kol kola yürüdüğünü söyledi.

Destici, ABD'nin, Türkiye'nin uyarılarına rağmen yanlışından dönmediğine değinerek, ABD ile PYD/YPG birlikteliğini sona erdirmenin yolunun Fırat Kalkanı Harekatı'nın bir benzerini gerçekleştirerek örgütü bölgeden çıkarıp, imha etmek olduğunu vurguladı.

Destici, başta Kerkük olmak üzere Irak'ın kuzeyinde de varlığını sürdüren terör örgütlerinin, oradaki Türkmen varlığını yok etmek için her türlü eylemi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin referanduma karşı çıktığını ve bunu kabul etmeyeceğini mutlaka söylemesi gerekiyor" diye konuştu.