09.05.2017 15:51:55

'Dertli Dolap' Yunus Emre Konser ve Şiir Dinletisi

Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Odunpazarı Belediyesince düzenlenen, Serpil Vurucu ve Orhan Eryılmaz tarafından hazırlanan 'Dertli Dolap' isimli 'Yunus Emre Konser ve Şiir Dinletisi' gerçekleştirildi. Yunus Emre Kültür Merkezin'de gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar da katıldı. Yunus Emre'nin örnek alınası hayatından, önemli kesitlerin, eşsiz şiirleri ve güzel musikimizle buluştuğu gösteri, programa katılanlar tarafından büyük beğeni topladı.

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Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Odunpazarı Belediyesince düzenlenen, Serpil Vurucu ve Orhan Eryılmaz tarafından hazırlanan "Dertli Dolap" isimli "Yunus Emre Konser ve Şiir Dinletisi" gerçekleştirildi. Yunus Emre Kültür Merkezin'de gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar da katıldı. Yunus Emre'nin örnek alınası hayatından, önemli kesitlerin, eşsiz şiirleri ve güzel musikimizle buluştuğu gösteri, programa katılanlar tarafından büyük beğeni topladı.Konser, sanatçılara çiçek takdimi ile son buldu.