08.05.2017 18:58:51

Dersimspor-Çatalcaspor maçının tarihi belli oldu

Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta ertelenen Dersimspor-Çatalcaspor maçının 13 Mayıs Cumartesi günü oynanacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Tahkim Kurulunun, bugünkü toplantısında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Dersimspor-Çatalcaspor müsabakasına ilişkin kararını onadığı ve bu karşılaşma ile ilgili hukuki sürecin sona erdiği belirtildi.

Spor Toto 3. Lig 2. Grup 34. ve son haftasında, 29 Nisan'da oynanması gereken ancak Tunceli-Elazığ kara yolundaki patlayıcı nedeniyle konuk takımın müsabakaya geç kalması üzerine tatil edilen Dersimspor-Çatalcaspor maçının, 13 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Tunceli Atatürk Stadı'nda yapılacağı açıklandı.

Bu karşılaşmadan çıkacak sonuca göre play-off eşleşmeleri de belli olacak.

Grupta play-off maçlarının 18-22 Mayıs'ta, final karşılaşmasının ise 27 Mayıs Cumartesi günü yapılacağı da duyuruldu.