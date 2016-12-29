29.12.2016 15:07:44

Dernek temsilcileri askerlerle öğlen yemeğinde buluştu

Bilecik'teki bazı derneklerin temsilcileri, Bilecik 2. Jandarma Er Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç'u makamında ziyaret ederek askerle öğlen yemeği yedi.

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Bilecik'teki bazı derneklerin temsilcileri, Bilecik 2. Jandarma Er Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç'u makamında ziyaret ederek askerle öğlen yemeği yedi.Dernek temsilcileri terör olaylarında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başsağlığında bulundular ve her zaman askerin yanında olduklarını belirterek vatani görevini yapan askerlerle birlikte öğlen yemeğine katıldılar.2. Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç ise, dernek temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ileterek kendilerine teşekkür etti.