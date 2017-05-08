08.05.2017 15:37:19

'Derin Tarih' programına soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon kanalında yayınlanan 'Derin Tarih' isimli programda 'Atatürk'e hakaret edildiği' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon kanalında yayınlanan "Derin Tarih" isimli programda "Atatürk'e hakaret edildiği" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir televizyon kanalında yayınlanan Derin Tarih isimli programda Atatürk'e hakaret edildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.