08.05.2017 15:37:19
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir televizyon kanalında yayınlanan Derin Tarih isimli programda Atatürk'e hakaret edildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.
'Derin Tarih' programına soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon kanalında yayınlanan 'Derin Tarih' isimli programda 'Atatürk'e hakaret edildiği' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon kanalında yayınlanan "Derin Tarih" isimli programda "Atatürk'e hakaret edildiği" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir televizyon kanalında yayınlanan Derin Tarih isimli programda Atatürk'e hakaret edildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.