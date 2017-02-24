24.02.2017 12:11:55

Dereköy'de otomobil kapılarına gizlenmiş papağanlar ele geçirildi

Dereköy Gümrük Sahası'nda 45 adet sultan papağanı ele geçirildi.

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Dereköy Gümrük Sahası'nda 45 adet sultan papağanı ele geçirildi.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dereköy Gümrük Sahası'na 23 Şubat tarihinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen, sürücülüğünü Bulgaristan uyruklu D.D.D. isimli şahsın yaptığı yabancı plakalı otomobilde yapılan detaylı aramada aracın arka kapı içlerinde ve bagajında 45 adet sultan papağanı ele geçirildiği bildirildi.Olayla ilgili araç sürücüsünün soruşturma dosyasının tamamlanmasıyla birlikte Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği, ele geçirilen papağanların ise Kırklareli Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.