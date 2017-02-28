28.02.2017 18:54:36

Derede kaybolan çocuk bulunamıyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde hafta sonu yaşanan kazada derede kaybolan 4 yaşındaki Uğur'u arama çalışmaları 3. gününde de sonuç vermedi. Arama çalışmalarına yarın Ankara'dan gelen JAK ekibi de destek verecek.

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde hafta sonu yaşanan kazada derede kaybolan 4 yaşındaki Uğur'u arama çalışmaları 3. gününde de sonuç vermedi. Arama çalışmalarına yarın Ankara'dan gelen JAK ekibi de destek verecek.Akyayla Mahallesi yakınlarında hafta sonu meydana gelen trafik kazasında Harun Deniz (33) ve Mustafa Deniz (8) ölürken, anne Melek Deniz ise yaralı olarak kurtulmuştu. Ekiplerin aracı dere içinden çıkarmasının ardından araçtan ve araç çevresinde bulunamayan 4 yaşındaki Uğur Deniz'i arama çalışmaları üçüncü gün de devam etti. Belediye dalgıç ekiplerinin destek verdiği arama çalışmalarından üçüncü günde de bir netice alınamadı. Su altında arama yapan dalgıçlar bugün akşam saatlerinde olay yerine 100 metre uzaklıkta anneye ait bebek çantasını buldu. Arabadan düşen birçok eşyayı da bulan dalgıçlar çocun izine ise rastlayamadı.Akşam saatlerinde Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Yarın sabah saatlerinde 8 dalgıç ve 8 su üstü ekibi ile arama çalışmalarına başlayacak olan JAK, olay yerinin birkaç metre ilerisinden dereyi tarayacak.