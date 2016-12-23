23.12.2016 10:24:13

Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Kalkınma Bakanlığının finansmanını sağladığı Adıyaman Valiliğinin koordinasyonunda yürütülen 2015 yılı SODES projeleri kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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Kalkınma Bakanlığının finansmanını sağladığı Adıyaman Valiliğinin koordinasyonunda yürütülen 2015 yılı SODES projeleri kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.2015 yılı SODES projeleri kapsamında Adıyaman Üniversitesi Öğrenci Derneği tarafından uygulanan "Gençlik Buluşuyor" projesi kapsamında yapılan kitap okuma kampanyasında ödüle hak kazanan Adıyaman Saffan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine her iki okulda da ayrı ayrı gerçekleştirilen törenle ödülleri verildi.Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesinde dereceye giren öğrencilere ödüllerini İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Üniversitesi Öğrenci Derneği Başkanı Abdurrahman Genç, okul müdürleri tarafından hediyeleri takdim edildi.Adıyaman Saffan Anadolu İmam Hatip Lisesi dereceye giren öğrencilere ise İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, Hukukçular Derneği Adıyaman Temsilcisi Mustafa Alkayış ve Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ramazan Korkut tarafından hediyeleri takdim edildi.2015 SODES projeleri kapsamında Adıyaman'da genelinde on bir kütüphane yapıldı. Kütüphane yapılan projeler de kitap okuma kampanyaları yapılarak öğrencilerin ve öğrenci velilerinin kitap okuma alışkanlıkları kazanmalarına katkı sağlandı.