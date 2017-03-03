03.03.2017 20:11:52

Dere yatağından geçerken devrilen kamyonetteki 2 kişi son anda kurtuldu

Mersin'de dere yatağından geçmeye çalışırken akıntıya kapılan kamyonet devrildi- Boğulmaktan son anda kurtulup araç üzerine çıkan 2 kişi vinçle kurtarıldı

Mersin'de yağmurun etkisiyle debisi artan dere yatağından karşıya geçmeyi çalışanları taşıyan kamyonet devrildi.Boğulmaktan son anda kurtulup araç üzerine çıkan 2 kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Suriyeli Hasan Alfarac (30) 33 ATE 56 plakalı kamyonetiyle merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi Deliçay Deresi kenarında motoruyla bekleyen Mahmut Karakuş'u da kamyonetine alarak dere yatağında karşıya geçmeye çalıştı.

Dün gece başlayan ve bugün de devam eden yağmurun etkisiyle debisi artan derede suya kapılan kamyonet, akıntıda kayarak devrildi. Aracın camından üzerine çıkarak boğulmaktan son anda kurtulan Alfarac ve Karakuş, bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

Haber verilmesiyle olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. Aracın yine devrilme ihtimaline karşın, dalgıç ekipleri suya girerek önlem aldı.

Olay yerine çağrılan bir vinç suya girdi. Alfarac ve Karakuş vincin halatıyla kurtarıldı. Alfarac ve Karakuş vinçte ıslak olan kıyafetlerini değiştirip ısınmaya çalıştı.

Vinç yardımıyla kıyıya gelen 2 kişi, sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi.

Karakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, motoruyla karşıya geçemediğini o yüzden kamyonetle yükleyip geçmeye çalışırken kaza yaptıklarını söyledi.

Aracın bir anda devrildiğini anlatan Karakuş, "Su bizi çekti. Biz her zaman geçiyoruz. Ancak bu sefer araç devrildi." dedi.

Çevredeki vatandaşlar da sürekli böyle olayların yaşandığını belirterek köprü yapılmasını istedi.