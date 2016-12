29.12.2016 15:07:09

Dere ve kanalların korkulukları MASKİ'den

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesi 788 Sokak'ta bulunan DSİ Kanalı ile Poyrazdamları Mahallesinde yer alan derede yürüttüğü korkuluk çalışmalarını tamamlayarak Salihlili vatandaşların can ve mal güvenliği için önlem aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesi 788 Sokak'ta bulunan DSİ Kanalı ile Poyrazdamları Mahallesinde yer alan derede yürüttüğü korkuluk çalışmalarını tamamlayarak Salihlili vatandaşların can ve mal güvenliği için önlem aldı.MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede bulunan dere ve su kanallarının vatandaşların güvenliğini tehdit etmesini engellemek amacıyla korkuluk çalışmaları yürütüyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli ilçesinde bulunan 788 sokaktaki DSİ kanalına 3 bin 565 metre, Poyrazdamları Mahallesinde bulunan derede de 563 metre panel çit tipi korkuluk çalışmasını tamamladı. MASKİ ekipleri toplamda 4 bin 128 metrelik korkuluk çalışması ile kanal ve dere çevresinde yaşayan vatandaşların güvenliğini sağladı. Güvenliğin yanı sıra, kanal ve derenin çevresel kaynaklı kirliliğinin de önüne geçilmiş oldu.MASKİ'nin il genelinde gerçekleştirdiği her çalışmada önceliğin her zaman vatandaşların güvenliği olduğunu belirten MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Ulvi Kaynak, "Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak tüm çalışmalarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz. Gerek altyapı olsun gerek üstyapı çalışmalarımızda önceliğimiz güvenliktir. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yaşamlarını devam ettirmeleri için dere ve su kanallarında korkuluk çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Salihli ilçemizde de Poyrazdamları Mahallemizde ve 788. Sokak'ta bulunan DSİ Kanalında panel çit tipi korkuluk çalışmamızı tamamlayarak civarda yaşayan vatandaşlarımızın güvenliği için önlememizi aldık" dedi.