27.02.2017 22:08:44

Derbiyi Kırşehir'de dostluk kazandı

Galatasaray-Beşiktaş derbisi için Kırşehir'de toplanan binlerce kişi, omuz omuza sarı-kırmızı ve siyah-beyaz formalarla müsabakayı seyretti.

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Galatasaray-Beşiktaş derbisi için Kırşehir'de toplanan binlerce kişi, omuz omuza sarı-kırmızı ve siyah-beyaz formalarla müsabakayı seyretti.Kırşehir'de salon 1071'de toplanan taraftarlar, TT Arena'da oynanan müsabakayı kardeşlik sloganı ve marşlarla takip etti. Ailelerin çocuklarını alarak geldiği ve farklı takım taraftarlarının bir arada omuz omuza olduğu derbide dostluk mesajları verildi.Galatasaray ve Beşiktaş'ın yakaladığı pozisyonlarda ultra aslan ve çarşı gurubu taraftarların tepkisi de birlikte olurken meşale yakan Galatasaray taraftarları önünde genç çiftler özçekim yaptı. Maçın son düdüğünün gelmesinin ardından iki takım taraftarı birbirini tebrik ederken herhangi bir olay da yaşanmadı.