11.07.2017 17:55:28

Derbilerin haftası belli oldu

2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig kura çekimi bugün gerçekleşti. Derbilerin haftaları da belli oldu.

Süper Lig'de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 6. haftada, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi de 9. haftada oynanacak. Beşiktaş ile Galatasaray ise ligin 14. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.



İşte Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav sezonunda ilk yarı oynanacak derbilerin haftaları şöyle:



Fenerbahçe - Trabzonspor (2. hafta)



Fenerbahçe - Beşiktaş (6. hafta)



Beşiktaş - Trabzonspor (7. hafta)



Galatasaray - Fenerbahçe (9. hafta)



Trabzonspor - Galatasaray (10. hafta)



Beşiktaş - Galatasaray (14. hafta)



İKİNCİ YARI



2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav sezonunda oynanacak ikinci yarı derbilerinin haftaları şöyle:



Trabzonspor - Fenerbahçe (19. hafta)



Beşiktaş - Fenerbahçe (23. hafta)



Trabzonspor - Beşiktaş (24. hafta)



Fenerbahçe - Galatasaray (26. hafta)



Galatasaray - Trabzonspor (27. hafta)



Galatasaray - Beşiktaş (31. hafta)