27.02.2017 21:39:15
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında G.Saray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren mücadelede Alman futbolcu Lukas Podolski'nin formasındaki hata olay oldu.
Derbide tarihi Galatasaray skandalı
Galatasaray'da Lukas Podolski, ligin zirvesini yakından ilgilendiren Beşiktaş derbisinde sahaya 3 yıldızlı formayla çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında G.Saray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren mücadelede Alman futbolcu Lukas Podolski'nin formasındaki hata olay oldu.
3 YILDIZLI FORMAYLA ÇIKTI
20 şampiyonluğa sahip Sarı-Kırmızılılar'da armada 4 yıldız yer almasına rağmen Podolski'nin formasındaki 3 yıldız gözlerden kaçmadı.