27.02.2017 21:39:15

Derbide tarihi Galatasaray skandalı

Galatasaray'da Lukas Podolski, ligin zirvesini yakından ilgilendiren Beşiktaş derbisinde sahaya 3 yıldızlı formayla çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında G.Saray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren mücadelede Alman futbolcu Lukas Podolski'nin formasındaki hata olay oldu.



3 YILDIZLI FORMAYLA ÇIKTI



20 şampiyonluğa sahip Sarı-Kırmızılılar'da armada 4 yıldız yer almasına rağmen Podolski'nin formasındaki 3 yıldız gözlerden kaçmadı.