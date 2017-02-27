27.02.2017 18:54:44

Derbide ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.TT Arena'da oynanacak mücadeleye ev sahibi Galatasaray; Fernando Muslera, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Bruma, Nigel de Jong, Lukas Podolski ilk 11'i ile çıkacak.Beşiktaş ise zorlu karşılaşmaya; Fabri, Adriano, Marcelo, Atınç Nukan, Gökhan Gönül, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Cenk Tosun, Ryan Babel ilk 11'i ile çıkacak.