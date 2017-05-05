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Derbide golleri yabancılar atıyor
06.05.2017 11:57:35

Derbide golleri yabancılar atıyor

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemdeki maçlarda gollerin büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti- Rekabetteki son 28 maçta filelere giden toplam 76 golden 59'unda yabancıların imzası bulunuyor

ERCAN ÇAKAR - Spor Toto Süper Lig'de yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde oynanan derbilerdeki gollerin büyük bölümü yabancı oyunculardan geldi.

93 yıllık rekabetteki son 28 randevuda filelere giden toplam 76 golden 59'unda yabancıların imzası bulunuyor.

İki takım arasındaki 22'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere son 28 resmi maçta Fenerbahçe'nin 45 golünden 35'ine, Beşiktaş'ın ise 31 golünden 21'ini yabancı futbolcuları kaydetti.

Bu arada, Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer ile Beşiktaşlı Tosic de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

- Beşiktaş'ın golleri

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 28 maçta gollerini atan oyuncular şunlar:

Bobo (6), Almeida (4), Nobre (2), Holosko (2), Olcay Şahan (2), Gomez (2), Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao (1), Egemen Korkmaz (1), Niang (1), Motta (1)

Siyah-beyazlıların 2 golünü de Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer kendi kalesini attı.

- Fenerbahçe'nin golleri

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı son 28 maçtaki golcüleri ise şunlar:

Alex (10), Sow (8), Guiza (3), Kezman (2), Deivid (2), Semih Şentürk (2), Gökhan Gönül (2), Emenike (2), Van Persie (2), Tümer Metin (1), Selçuk Şahin (1), Niang (1), Cristian Baroni (1), Yobo (1), Stoch (1), Kuyt (1), Volkan Şen (1), Nani (1)

Sarı-lacivertli takımın diğer 3 golünü Beşiktaşlı Necip Uysal, Egemen Korkmaz ve Tosic kendi kalelerine attı.

- Niang her iki takımda da gol attı

Mamadou Hamidou Niang, bu periyotta her iki takımda da oynadı ve gol kaydetti.

Senegalli futbolcu, 2010'da Fenerbahçe, 2013'te de Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.

- Kuyt iki tarafa da gol attı

Fenerbahçeli Dirk Kuyt, derbi tarihinde kendi kalesine gol atan yabancı futbolcular arasında yer aldı.

Hollandalı yıldız, 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'nda kendi kalesine, 2013-2014 sezonunda ise Kadıköy'de takımı adına fileleri havalandırdı.

- Maçlar ve goller

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan son 28 maçta alınan sonuçlar ve golleri atan futbolcular şöyle:

TarihOrganizasyon StatSonuç (BJK-FB) Goller
11.04.2007Türkiye KupasıBJK İnönü 1-0Bobo
26.04.2007Türkiye KupasıFB Şükrü Saracoğlu 1-1Nobre (BJK), Tümer Metin (FB)
05.05.2007Süper LigBJK İnönü 0-1Kezman
05.08.2007TFF Süper KupaKöln Rhein Energie 1-2Bobo (BJK), Deivid, Kezman (FB)
03.11.2007Süper LigFB Şükrü Saracoğlu 1-2Bobo (BJK), Deivid, Semih Şentürk (FB)
29.03.2008Süper LigBJK İnönü 1-2Serdar Özkan (BJK), Alex (2) (FB)
29.11.2008Süper LigFB Şükrü Saracoğlu 1-2Nobre (BJK), Selçuk Şahin, Güiza (FB)
03.05.2009Süper LigBJK İnönü 1-2Holosko (BJK), Güiza, Semih Şentürk (FB)
13.05.2009Türkiye Kupasıİzmir Atatürk 4-2Yusuf Şimşek, Bobo (2), Holosko (BJK), Güiza, Alex (FB)
02.08.2009TFF Süper KupaAtatürk Olimpiyat 0-2Alex (2)
21.11.2009Süper LigBJK İnönü 3-0Fink, Bobo, Uğur İnceman
18.04.2010Süper LigFB Şükrü Saracoğlu 0-1Alex
19.09.2010Süper LigFB Şükrü Saracoğlu 1-1Guti (BJK),Niang(FB)
20.02.2011Süper LigBJK İnönü 2-4Ekrem Dağ, İbrahim Toraman (BJK), Necip Uysal (kk), Alex (3) (FB)
27.10.2011Süper LigBJK İnönü 2-2Simao, Almeida (BJK), Alex, Cristian (FB)
05.02.2012Süper LigFB Şükrü Saracoğlu 0-2Yobo, Sow
29.04.2012Süper LigFB Şükrü Saracoğlu 1-2Egemen Korkmaz (BJK), Stoch, Egemen Korkmaz (kk) (FB)
03.05.2012Süper LigBJK İnönü 1-0 Almeida
07.10.2012Süper LigFB Şükrü Saracoğlu 0-3Sow, Gökhan Gönül (2)
03.03.2013Süper LigBJK İnönü 3-2Kuyt (kk), Niang, Olcay Şahan (BJK), Sow (2) (FB)
30.11.2013Süper LigFB Şükrü Saracoğlu 3-3Olcay Şahan, Almeida (2) (BJK), Emenike, Sow, Kuyt (FB)
20.04.2014Süper LigAtatürk Olimpiyat 1-1Sow (FB), Motta (BJK)
02.11.2014Süper LigAtatürk Olimpiyat 0-2Emenike, Sow
22.03.2015Süper LigFB Şükrü Saracoğlu 0-1Sow
27.09.2015Süper LigAtatürk Olimpiyat 3-2 Gomez (2), Kjaer (kk) (BJK), Tosic (kk), Van Persie (FB)
29.02.2016Süper Lig Ülker 0-2 Volkan Şen, Nani
03.12.2016 Süper Lig Ülker 0-0 -
05.02.2017 Türkiye Kupası Vodafone Arena 0-1Van Persie (FB)


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