27.02.2017 18:58:28
Spor Toto Süper Lig'in zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması öncesi takımlar stada geldi. Önce Galatasaray, ardından Beşiktaş kafilesi stada giriş yaptı. İki takım da güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından stada giriş yaptı.
Derbi öncesi takımlar stada geldi
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde takımlar stada geldi.Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde takımlar stada geldi.
Spor Toto Süper Lig'in zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması öncesi takımlar stada geldi. Önce Galatasaray, ardından Beşiktaş kafilesi stada giriş yaptı. İki takım da güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından stada giriş yaptı.