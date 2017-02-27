27.02.2017 18:58:28

Derbi öncesi takımlar stada geldi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde takımlar stada geldi.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde takımlar stada geldi.Spor Toto Süper Lig'in zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması öncesi takımlar stada geldi. Önce Galatasaray, ardından Beşiktaş kafilesi stada giriş yaptı. İki takım da güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından stada giriş yaptı.