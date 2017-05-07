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Derbi maçtan notlar
07.05.2017 19:20:22

Derbi maçtan notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Şener ve Van der Wiel'in yokluğunda sürpriz bir kararla sağ bekte Hasan Ali Kaldırım'ı oynattı- Advocaat, geçen hafta Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti- Sezon başı Beşiktaş'tan sarı-lacivertlilere transfer olan İsmail Köybaşı, eski takımına karşı ilk defa forma giydi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Beşiktaş debisinde sürpriz bir kararla sağ bekte Hasan Ali Kaldırım'a şans tanıdı.

Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmada Advocaat, Şener Özbayraklı ve Gregory van der Wiel'in yokluğunda sağ bekte Hasan Ali'ye şans verdi. Ozan Tufan'ı bu bölgede oynatması beklenen Hollandalı teknik adam, asıl mevkisi defansın solu olan Hasan Ali'yi sağ bekte görevlendirdi. Hasan Ali'den boşalan sol bekte ise İsmail Köybaşı forma giydi.

Hasan Ali Kaldırım daha önce de Fenerbahçe formasıyla sağ bekte görev almıştı. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı karşısında Hasan Ali, Gökhan Gönül'ün sakatlığı, Şener'in ise cezası nedeniyle bu bölgede oynamıştı.


- Advocaat'tan 4 değişiklik


Advocaat, geçen hafta 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Geçen hafta ilk 11'de oynayan Fabiano Ribeiro ve Şener Özbayraklı sakatlıkları, Mehmet Topal sarı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmazken, Aatıf Chahechoue yedek kulübesinde yer aldı.

Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine sarı kart cezaları sona eren Volkan Demirel ve Robin van Persie'nin yanı sıra İsmail Köybaşı ile sakatlığı geçen Simon Kjaer'e şans tanıdı.


- İsmail Köybaşı ilk kez


Fenerbahçe'ye sezon başı Beşiktaş'tan transfer olan İsmail Köybaşı, eski takımına karşı ilk defa forma giydi.

Bu sezon ligde ve kupada yapılan iki maçta da oynamayan İsmail, geçen sezon şampiyonluk turu attığı Vodafone Arena'ya bu sefer rakip olarak geldi.

Geçen sezon Dolmabahçe'de 15 Mayıs 2016'da oynanan Osmanlıspor maçında Beşiktaş forması giyen İsmail, yaklaşık 1 yıl sonra Vodafone Arena'da sahaya çıktı.


- Fenerbahçe'de önemli eksikler


Derbi maçta Fenerbahçe'de sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığı dikkati çekti.

Geçen hafta Çaykur Rizespor maçında sezonun 8. sarı kartını gören Mehmet Topal, derbide cezası nedeniyle oynayamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Van der Wiel ile sezonu kapatan Jose Fernandao ve kaleci Fabiano Ribeiro da derbide forma giyemedi.


- Sow formayı kaptırmadı


Fenerbahçe'ye geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında galibiyeti getiren gollere imza atan Sow, bu performansının ödülünü derbide de forma giyerek aldı.

Sarı kart cezası sona eren Van Persie'nin ilk 11'e dönmesiyle Sow, sol kanatta kendine şans buldu. Advocaat, 6 haftadır Süper Lig'de ilk 11'de oynattığı Aatıf Chahechoue'yu yedek kulübesine çekti ve yerine Sow'u oynattı.

Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın yerine ise ön liberoda Roman Neustaedter sahaya çıktı. Genellikle bu sezon stoperde oynayan Neustaedter, Mehmet'in yokluğunda savunmanın önündeki görevi üstlendi.


- Kjaer döndü


Fenerbahçe'de sakatlığı düzelen Simon Kjaer, ilk 11'deki yerine döndü.

Danimarkalı stoper, 26 Nisan'da Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'le oynanan ilk karşılaşmada sakatlanmıştı. Geçen hafta Çaykur Rizespor maçında oynayamayan 28 yaşındaki futbolcu, son 3 gündür antrenmanlara çıkarak derbiye yetişti.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde 2 haftadır sakatlığı bulunan Volkan Şen de iyileşerek takıma döndü. Volkan, yedek kulübesinde forma şansı bekledi.


- Fenerbahçe taraftarı, Vodafone Arena'da


Fenerbahçeli taraftarlar, Vodafone Arena'da kendileri için ayrılan yeri tamamen doldurdu.

Ülker Stadı'nın önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, öğle saatlerinde yaklaşık 30 belediye otobüsüyle Vodafone Arena'ya olaysız bir şekilde geldi.

Tribündeki yaklaşık 2 bin Fenerbahçeli taraftar, karşılaşmadan önce takımlarına destek oldu.


- Aziz Yıldırım'ın 100. derbisi


Fenerbahçe Futbol Takımı, 1998'de başkanlığa başlayan Aziz Yıldırım döneminde resmi maçlarda 100. derbisini Beşiktaş karşısında oynadı.

Yıldırım döneminde sarı-lacivertliler, oynadığı 99 derbinin 46'sını kazanırken, 22 beraberlik ve 31 yenilgi yaşadı.

Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) ocak ayında aldığı cezanın devam etmesi nedeniyle derbiyi stattan izleyemedi.


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