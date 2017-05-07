07.05.2017 19:18:50

Derbi maçtan notlar

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'deki 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta sakatlığı bulunan Atiba Hutchinson kadroda yer almadı- Bu oyuncunun yerine Tolgay Arslan görev yaptı- Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, cezalı Dusko Tosic'in yerine savunmanın göbeğinde Atınç Nukan'a şans verdi- Güneş, Cenk Tosun'u yedek soyundururken bu futbolcunun yerine Vincent

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta son lig mücadelesine göre üç değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin geçen hafta Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Atiba Hutchinson, derbi mücadelesinde kadroda yer alamadı.

Hafta içinde takımla antrenmanlara çıkamayan tecrübeli oyuncunun yerine savunmaya dönük orta saha görevini Tolgay Arslan yerine getirmeye çalıştı.





- Tosic'in yerine Atınç savunmada





Beşiktaş'ta, Medipol Başakşehir karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Dusko Tosic'in yerine savunmanın ortasında Atınç Nukan şans buldu.

Ligin 28. haftasında Adanaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan ancak Medipol Başakşehir mücadelesinde yedekler arasında yer alan Atınç, bir maç sonra ilk 11'de sahada yer aldı.





- Cenk yedek, forvette Aboubakar





Teknik direktör Güneş, son haftaların suskun ismi Cenk Tosun'u yedek soyundurdu.

Son lig mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Cenk'in yerine Vincent Aboubakar, ilk 11'de sahaya çıktı ve gol aradı.





- Gökhan İnler kadroda





Beşiktaş'ta bu sezon fazla şans bulamayan ve Medipol Başakşehir maçında kadroya dahil edilmeyen Gökhan İnler, yedek olarak karşılaşmaya başladı.

Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada takımının tek golünü atan Demba Ba'nın yanı sıra Matej Mitrovic, Andreas Beck, Necip Uysal ve Tolga Zengin de yedekler arasında yer aldı.





- Stat tamamen doldu





Mücadeleye her iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile oynanan kritik maçta tribünleri tamamen doldurdu.

Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek vermeye çalıştı. Mücadeleyi 40 bine yakın taraftar izledi.





- Beşiktaşlılardan koreografi





Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi gerçekleştirdiği koreografi ile görsel şölen yaşattı.

Taraftarlar, tribünde "Burası Beşiktaş akıllı ol" yazısının yanı sıra kartal fotoğrafının bulunduğu dev bir pankart açtı. Siyah-beyazlılar ayrıca sahayı konfeti yağmuruna tuttu.





- Yoğun güvenlik önlemleri





Derbi maç öncesi ve sırasıda stat içiyle dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Maçı izlemek üzere Vodafone Arena'ya gelen taraftarlar sıkı bir aramanın ardından tribünlere alındı. Derbi mücadelesinde bin 250 özel güvenlik ve 2 bin 200 emniyet mensubu görev yaptı.





- Basın mensuplarından büyük ilgi





Karşılaşmaya basın mensuplarının ilgisi de fazla oldu.

Mücadeleyi 175 muhabir ve foto muhabiri takip etti. Çinli bir foto muhabiri ile Hollandalı gazeteci de maçı izleyenler arasında bulundu.

Bu arada Vodafone Arena'nın zeminin yeni dizaynı da ilgi çekti.

21 Yaş Altı Ligi'nde iki ekip arasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazandı.

Beşiktaşlı oyuncular sahaya "Uyduğumuz her trafik kuralı birbirimize duyduğumuz saygının ifadesidir" yazılı pankartla çıktı.

Mücadeleyi Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de izledi.