SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Derbi maçtan notlar
07.05.2017 19:18:50

Derbi maçtan notlar

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'deki 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta sakatlığı bulunan Atiba Hutchinson kadroda yer almadı- Bu oyuncunun yerine Tolgay Arslan görev yaptı- Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, cezalı Dusko Tosic'in yerine savunmanın göbeğinde Atınç Nukan'a şans verdi- Güneş, Cenk Tosun'u yedek soyundururken bu futbolcunun yerine Vincent

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta son lig mücadelesine göre üç değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin geçen hafta Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Atiba Hutchinson, derbi mücadelesinde kadroda yer alamadı.

Hafta içinde takımla antrenmanlara çıkamayan tecrübeli oyuncunun yerine savunmaya dönük orta saha görevini Tolgay Arslan yerine getirmeye çalıştı.


- Tosic'in yerine Atınç savunmada


Beşiktaş'ta, Medipol Başakşehir karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Dusko Tosic'in yerine savunmanın ortasında Atınç Nukan şans buldu.

Ligin 28. haftasında Adanaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan ancak Medipol Başakşehir mücadelesinde yedekler arasında yer alan Atınç, bir maç sonra ilk 11'de sahada yer aldı.


- Cenk yedek, forvette Aboubakar


Teknik direktör Güneş, son haftaların suskun ismi Cenk Tosun'u yedek soyundurdu.

Son lig mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Cenk'in yerine Vincent Aboubakar, ilk 11'de sahaya çıktı ve gol aradı.


- Gökhan İnler kadroda


Beşiktaş'ta bu sezon fazla şans bulamayan ve Medipol Başakşehir maçında kadroya dahil edilmeyen Gökhan İnler, yedek olarak karşılaşmaya başladı.

Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada takımının tek golünü atan Demba Ba'nın yanı sıra Matej Mitrovic, Andreas Beck, Necip Uysal ve Tolga Zengin de yedekler arasında yer aldı.


- Stat tamamen doldu


Mücadeleye her iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile oynanan kritik maçta tribünleri tamamen doldurdu.

Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek vermeye çalıştı. Mücadeleyi 40 bine yakın taraftar izledi.


- Beşiktaşlılardan koreografi


Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi gerçekleştirdiği koreografi ile görsel şölen yaşattı.

Taraftarlar, tribünde "Burası Beşiktaş akıllı ol" yazısının yanı sıra kartal fotoğrafının bulunduğu dev bir pankart açtı. Siyah-beyazlılar ayrıca sahayı konfeti yağmuruna tuttu.


- Yoğun güvenlik önlemleri


Derbi maç öncesi ve sırasıda stat içiyle dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Maçı izlemek üzere Vodafone Arena'ya gelen taraftarlar sıkı bir aramanın ardından tribünlere alındı. Derbi mücadelesinde bin 250 özel güvenlik ve 2 bin 200 emniyet mensubu görev yaptı.


- Basın mensuplarından büyük ilgi


Karşılaşmaya basın mensuplarının ilgisi de fazla oldu.

Mücadeleyi 175 muhabir ve foto muhabiri takip etti. Çinli bir foto muhabiri ile Hollandalı gazeteci de maçı izleyenler arasında bulundu.

Bu arada Vodafone Arena'nın zeminin yeni dizaynı da ilgi çekti.

21 Yaş Altı Ligi'nde iki ekip arasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazandı.

Beşiktaşlı oyuncular sahaya "Uyduğumuz her trafik kuralı birbirimize duyduğumuz saygının ifadesidir" yazılı pankartla çıktı.

Mücadeleyi Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de izledi.


    YORUM YAZ
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
07.05.2017 18:32:09
RB Leipzig'den büyük başarı
RB Leipzig'den büyük başarı
Bundesliga'da sezonu ilk 3 takım arasında bitirmeyi garantileyen RB Leipzig, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynama hakkı elde etti.
07.05.2017 16:23:38
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün dereye uçması sonucu 15 kişi yaralandı.
07.05.2017 15:22:24
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından uygulanan 2017 ALES İlkbahar Dönemi tamamlandı.
07.05.2017 15:11:19
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüs dereye uçtu.
07.05.2017 14:36:46
TBMM yeniden yapılandırma için mesai yapacak
TBMM yeniden yapılandırma için mesai yapacak
Daha önceki yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlara ikinci bir şans tanıyan teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.
07.05.2017 14:19:20
Sınırlarda bin 36 kaçak yakalandı
Sınırlarda bin 36 kaçak yakalandı
Yasa dışı yollardan dün sınırı geçmeye çalışan bin 36 kaçak yakalandı.
07.05.2017 14:10:42
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Erdoğan: Duruşumuz, mazlumlar için umut ışığı olacak
Erdoğan: Duruşumuz, mazlumlar için umut ışığı olacak
Almanya’da bir kent boşaltılıyor
Almanya’da bir kent boşaltılıyor
CHP Parti Meclisi, yarın olağanüstü toplanacak
CHP Parti Meclisi, yarın olağanüstü toplanacak
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor
Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları