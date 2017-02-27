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Derbi maçtan notlar
27.02.2017 20:31:54

Derbi maçtan notlar

Sarı-kırmızılı ekibin, Beşiktaş maçı ilk 11'inde 4 değişiklik yapması dikkati çekti- Çaykur Rizespor maçının başlangıç kadrosunda yer alan Linnes, Rodrigues, Josue ve Sabri, bu kez Hırvat teknik adamın tercihleri arasına giremedi- Teknik direktör Tudor, Carole, Bruma, Sneijder ve Hakan'ı ilk 11'de oynattı - Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Tudor, Türk Telekom Arena'da ilk kez taraftarı ön

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'ın kadrosunda değişiklikler dikkati çekti.

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, ligde son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Hırvat teknik adam, Çaykur Rizespor maçının başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Martin Linnes, Garry Rodrigues, Josue Pesqueira ve Sabri Sarıoğlu'nu bu kez tercih etmezken, yerlerine Lionel Carole, Bruma, Sneijder ve Hakan Balta'ya görev verdi.

Sneijder, Hakan Balta ve Carole sakatlıklarının düzelmesinin ardından yeniden kadroya dönerken, disiplinsiz hareketleri gerekçesiyle Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmayan Bruma da tekrar şans buldu.

Rodrigues, Sabri ve Josue yedek soyunurken, Linnes ise maç kadrosuna alınmadı.


- Tudor, ilk kez taraftar önünde


Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Igor Tudor, ilk kez taraftarı önüne çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin başındaki ilk müsabakasına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan Tudor, Türk Telekom Arena'daki siftahını ise Beşiktaş derbisiyle yaptı.

Tudor, Beşiktaş'a karşı 3 haftada ikinci kez görev yaptı. Ligin 20. haftasında Kardemir Karabükspor'un başında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Tudor, ardından Galatasaray'la anlaşırken, 22. haftada bu kez sarı-kırmızılı ekiple Beşiktaş'ı ağırladı.


- Muslera, Simovic'in rekorunu egale etti


Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinde görev alarak bir rekora da ortak oldu.

Uruguaylı file bekçisi, Beşiktaş karşısında da kaleyi koruyarak, Süper Lig kariyerindeki 188. lig maçına çıktı ve 27 yıldır Zoran Simovic'e ait olan, "Galatasaray formasıyla en fazla lig maçı oynayan yabancı oyuncu." rekorunu egale etti.

Derbi karşılaşmasını Türk Telekom Arena'da izleyen Simovic, rekoruna ortak olan Muslera'ya müsabaka öncesi bir plaket takdim etti. Kulüp ikinci başkanı Cengiz Özyalçın ise hizmetlerinden dolayı Simovic'e plaket verdi.

Öte yandan, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu ise Beşiktaş önünde kariyerinin 350. lig maçında sahada yer aldı.


- Tribünler büyük ölçüde doldu


Galatasaray taraftarları, Beşiktaş derbisine tribünleri büyük oranda doldurdu.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, karşılaşmayı izlemek için tribünlerdeki yerini alırken, statta yaklaşık 40 bin izleyicinin olduğu görüldü.


- Basının ilgisi yüksek


Galatasaray-Beşiktaş derbisine medya mensupları büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı takip etmek üzere toplam 270 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı açıklandı.

Maçı, Hollanda'da 1 ve Hırvatistan'dan 2 olmak üzere 3 yabancı basın mensubu da takip etti.


- 21 Yaş Altı Ligi'nde Galatasaray kazandı


Derbi müsabakası öncesi her iki takımın 21 Yaş Altı Ligi'ndeki karşılaşmasında gülen taraf Galatasaray oldu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'de gerçekleştirilen maçı Galatasaray, 16. dakikada penaltıdan Berk İsmail Ünsal ve 77. dakikada Ali Ülgen'in golleriyle 2-0 kazandı.

Beşiktaş ise Şiyar Kepir ve Muhammed Enes Durmuş'un kırmızı kart görmeleri nedeniyle müsabakayı 9 kişi tamamladı.


- Galatasaray'ı taraftarlar uğurladı


Müsabaka öncesi Galatasaray takımını taraftarlar, tezahüratlarla stada uğurladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Türk Telekom Arena'ya hareket eden sarı-kırmızılı kafileyi bekleyen taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak moral vermeye çalıştı.


- Metro seferlerinde aksama


Müsabaka öncesi taraftarların meşale yakması nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşandı.

Stada gitmek üzere toplu halde Mecidiyeköy'de toplanan taraftarların metroya girişte meşale yakmaları soruna neden oldu.

Yoğun duman nedeniyle Mecidiyeköy durağında yolcu girişi bir süre durdurulmak zorunda kalındı.


- 15 Temmuz şehitlerinin çocukları seremonide


Derbi karşılaşmasına Galatasaray ve Beşiktaş oyuncuları, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların çocuklarıyla birlikte çıktı.

Seremoniye şehit çocuklarıyla birlikte çıkan futbolcular, üzerinde, "15 Temmuz'u unutmayacağız" yazılı pankart taşıdılar.

15 Temmuz Derneği tarafından gerçekleştirilen organizasyonla, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi bir kez daha hatırlatıldı.



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