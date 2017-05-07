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Derbi maçın ardından
07.05.2017 23:22:51

Derbi maçın ardından

Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel:'Son dakikada gelen golle Beşiktaş'a bir çelme takmış olduk'- '(Talisca'nın el hareketi) Hakem görse kırmızıyı verecekti. Buradan maçı biz kazanıp gidebilirdik. Belki son haftalara şampiyonluk ümidiyle girebilirdik. Hakkımızın yenildiği bir maçtı'- Hasan Ali Kaldırım:'Elimizden geleni yaptık. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Sergilediğimiz futboldan de

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda 1-1 sona eren Beşiktaş derbisinde haklarının yendiğini savundu.

Vodafone Arena'da yapılan maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Volkan, "Fabricio'nun yaptığı bir hatadan dolayı takımı puan kaybı yaşadı. Bunlar kalecilerin kaderi, 1 golle kötü kaleci veya iyi kaleci olunmuyor. Ben Fabricio'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Güzel maç oldu. İki takım da biraz stresliydi. İlk yarının sonlarına doğru yediğimiz gol bizi düşürdü. Beşiktaş'ın oyununu, taraftar baskısını göz ardı etmemek gerek. İlk 45 dakikayı iyi geçirdik, son dakikada yediğimiz golle içeri 1-0 mağlup girdik. Daha sonra santrası olmayan bir golle berabere kaldık. Kimsenin ona (Fabricio) yüklenmesine veya kötülemesine gerek yok. Bütün sezon belki Beşiktaş'ın burada olmasının nedeni Fabricio'dur. Son dakikada gelen golle Beşiktaş'a bir çelme takmış olduk." diye konuştu.

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca'nın kendisine el hareketi yaptığını aktaran Volkan, şunları kaydetti:

"Talisca bana orta parmağını gösterdi. Ben yan topa çıkmıştım, parmak ucuyla topa değdim, şarjımız oldu. Kendisinden özür diledim, o da bana el hareketi yaptı. Bunu hakeme anlatmaya çalıştım. Bunun için de sarı kart yedim ama o hareketi görüp kırmızı kart verse bugün daha farklı şeyler konuşuyorduk. Hakem görse kırmızıyı verecekti. Buradan maçı biz kazanıp gidebilirdik. Belki son haftalara şampiyonluk ümidiyle girebilirdik."

"Hakkımızın yenildiği bir maçtı." diyen Volkan Demirel, "Bunu artık büyüklerimiz nasıl değerlendirecek? Robin van Persie'ye dilini çıkardı diye ceza veriliyorsa bu adamın 3-4 maç ceza alması lazım. Sokakta yapsa kavga sebebidir, karakolluk olur. Çıkıp bu hareketi yapması yanlış. Ceza alması gerekiyor. Bunu ben, Emre ya da Arda yapsa Türk olduğumuz için çok konuşulur, çok yukarılara çekilir ama bir yabancı yapınca... Bizde yabancı merakı var. Bakalım ne tepki verecekler? Bunu da hep beraber göreceğiz. Maçtan sonra Talisca'nın yanına gittim. Benle alıp veremediği var herhalde. Şenol hocaya da söyledim bazı şeyleri. Bunlar Beşiktaş sporcusuna, Beşiktaş camiasına yakışmıyor. Bunlar yanlış işler. Yarın bir gün karşılaşırız onunla, sorarım yüzüne. O yüzden dikkat edilmesi gereken işler bunlar." ifadelerini kullandı.


- Hasan Ali: "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum"


Mücadeleye sağ bekte başlayan Hasan Ali Kaldırım, takım arkadaşlarının ortaya koyduğu mücadeleyle gurur duyduğunu söyledi.

Sağ bekte tecrübeli olmadığına değinen Hasan Ali, "Hocanın çok fazla alternatifi yoktu. 'Bana güveniyorsan oynat.' dedim. Başka alternatifinin olmadığını ve bana güvendiğini söyledi. İlk yarı sağ bek oynadım. İkinci yarı sol beke geçtim. Ters tarafta oynadığım için daha çok yoruldum. Alışık olmadığım bir pozisyondu. Beşiktaş'ın kanat oyuncuları da bireysel anlamda kaliteli. Elimizden geleni yaptık. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Sergilediğimiz futboldan değil ama ortaya koyduğumuz mücadeleden dolayı 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş da iyi oynadı." şeklinde görüş belirtti.

Elde ettikleri beraberlikle lige heyecan getirdiklerini vurgulayan deneyimli savunma oyuncusu, "Son haftalarda çıkış yakaladık. Bu takımın karakterini gösteriyor. Son dakikalarda şansın da yardımıyla güldük. En önemlisi de futbolseverler için lige heyecan kattığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


- Sow: "Zorlu bir maçtı"


Sarı-lacivertli takımın Senegalli golcüsü Moussa Sow ise Beşiktaş'la zorlu bir maç yaptıklarını ve istedikleri futbolu oynayamadıklarını dile getirdi.

Beraberlikten dolayı mutlu olmadığını aktaran Sow, "Zorlu bir maçtı. Açıkçası pozisyona girmekte, istediğimiz oyunu sahaya yansıtmakta zorlandık. Kişisel olarak bu akşam beraberlikten mutlu değilim. Biz büyük takımız. Daha iyi oynamamız, daha iyi bir performans göstermemiz lazımdı. O nedenle böyle alınan bir beraberlikten memnun olmamalıyız." şeklinde konuştu.


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