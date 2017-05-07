07.05.2017 23:06:24

Derbi maçın ardından

Beşiktaş Kaptanı Oğuzhan Özyakup:'İnanılmaz iyi futbol oynadık, çok iyi pas yaptık, pozisyonlara girdik. 4-0 yapacağımız maç, son saniye golüyle 1-1 bitti'- 'Fenerbahçeli oyuncuların gözlerinde korkuyu gördük. Eze eze maçı almak isterdik ama son dakikada hatalı gol yedik'

Beşiktaş Futbol Takımı Kaptanı Oğuzhan Özyakup, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçında çok iyi oynamalarına rağmen bir puanla yetindiklerini söyledi.

Vodafone Arena'da yapılan maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Oğuzhan, müsabakaya iyi başladıklarını belirterek, "90 dakika maçın hakimi bizdik. Fenerbahçe, derbilerde geri çekilip, kontra arayan bir takım. İnanılmaz iyi futbol oynadık, çok iyi pas yaptık, pozisyonlara girdik. 4-0 yapacağımız maç, son saniye golüyle 1-1 bitti. Oyunumuz umut verici. Fenerbahçeli oyuncuların gözlerinde korkuyu gördük. Eze eze maçı almak isterdik ama son dakikada hatalı gol yedik. Futbolun içinde olan şeyler. Hala lider biziz. Bu oyun, ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Tecrübeli bir takımız. Önümüzdeki maç çok daha iyi olacak." diye konuştu.

Geçen sezona göre maçlarda farka gidemediklerini aktaran siyah-beyazlı futbolcu, "Çok pozisyona giriyoruz ama geçen sezon farkı yakalıyorduk. Bu maçta da pozisyonlar bulduk ama atamadık. Atsak, yine farkı yakalayacağız. Son 4 haftaya girdik. Bu tecrübeye sahibiz. Geçen sezon da benzer şeyleri yaşadık. Bu sene de aynısı olacak. Bu maçtan dersler çıkarıp, Bursaspor maçına hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.