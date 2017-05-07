07.05.2017 23:02:00

Derbi maçın ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş:'Bütün oyuncularımız karakterlerini, yeteneklerini ortaya koydu. Maçın tamamında kazanmayı, hatta farklı kazanmayı hak ettiler. Becerilerini kullansalardı farklı kazanma şansını elde edecektik'- 'Bütün doğrular bazen çöpe atılabiliyor. Bugün oyuncularıma söyleyeceğim bir şey yok. Futbol muhakemesine sığmayan bir şey oldu'- 'Hala öndeyiz. Vazgeçmedik, yine vazge

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptıkları ve 1-1 berabere kaldıkları derbi maçta rakiplerine büyük üstünlük kurmalarına karşın şanssız bir şekilde yedikleri golle 2 puan yitirdiklerini söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın hakkı olmayan bir skorla sahadan ayrıldıklarını belirterek, "Hem bize hem Fenerbahçe'ye yaramayan bir skor oldu. Bütün oyuncularımız karakterlerini, yeteneklerini ortaya koydu. Maçın tamamında kazanmayı, hatta farklı kazanmayı hak ettiler. Becerilerini kullansalardı farklı kazanma şansını elde edecektik." dedi.

Olmayacak bir şekilde puan kaybı yaşadıklarını vurgulayan Güneş, "Oyuncularımız, rakip 9 kişi kaldığında belki maçın bittiğini kabul ettiler. Yediğimiz golde öndeki oyuncumuz yanlış baskı yaptı. Fenerbahçe, uzun topla gol aradı. Onu da onlar yapmadı, biz yaptık. Bütün doğrular bazen çöpe atılabiliyor. Bugün oyuncularıma söyleyeceğim bir şey yok. Futbol muhakemesine sığmayan bir şey oldu. Fenerbahçe'ye de yararı olmayan bir skor oldu. Onlar çelme takmak için geldi, bunda da başarılı oldu. Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu." ifadelerini kullandı.





- "Vazgeçmedik, yine vazgeçmeyeceğiz"





Şenol Güneş, Medipol Başakşehir ile puan farkının ikiye düştüğünün hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Bizim için de rakipler için de dört zorlu maç var. Sonuçların ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Kazanacak gücümüzün olduğunu düşünüyoruz. Uzun bir maratondayız, son düzlükleri geçiyoruz. Başakşehir'e yenilmemiz ve Fenerbahçe ile berabere kalmamız puan farkını azalttı. Hala öndeyiz. Vazgeçmedik, yine vazgeçmeyeceğiz."

Yedikleri golde tedbir alınacak bir durumun olmadığını kaydeden Güneş, "Quaresma, Cenk ve Babel'e önde basmalarını söyledim. Golde bizim altı oyuncumuz, onların iki futbolcusu vardı. Olacak gol değildi, kader öyle yazmış. Vazgeçen takım değil, 2 puan kaybeden takım olarak çıktık. Direncimiz ve inancımız daha fazla. İyi oyunculardan kurulu, kaliteli takımız. Bu kadar emek verdik, şampiyonluğu da istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Talisca ile Volkan Demirel arasındaki gerginlik





Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca ile Fenerbahçeli oyuncu Volkan Demirel arasında yaşanan gerginlikle ilgili sorulara Güneş, şu yanıtı verdi:

"Volkan yanıma geldi, bazı tehditvari sözler söyledi. Niye geldin, maç bitti. Talisca'nın hareketini gösteriyor. Bir oyuncuyu tehdit ettiğini söyledi. Bana saygısı var ama o konuşma yapılmaz. Bu davranışları doğru değil, bizim oyuncumuz yaptığında da doğru değil. Dördüncü hakeme 'Volkan parmak işaretiyle tehdit yapıyor, görmüyor musun?' dedim. Hiçbirini görmediler. Biz alttan aldık. Kaybettiğimiz maçlarda da hatalar vardı. Saldırıyı yapanlar ceza almıyor, vuranlar ceza almıyor. Affediliyor, prim de ödeniyor. Talisca'nın hareketi doğru değil. Volkan, bana söylediklerine göre 10 maç ceza alır. Gelecek sezonu kapatır. İlk maçta Kjaer üstüme geldi, elimi attım ve ceza aldım. Demek ki güçlü gündem yapabiliyor."

Ryan Babel'in ilk yarıda rakip ceza alanı içinde yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğunu savunan Güneş, "Babel'inki penaltı, tartışamazsın. Hakemi diğer maçlara göre daha iyi buldum. Türkiye'nin en iyi hakemi ama kafası biraz karışık olduğu için hata yaptığı maçlar vardı." diye konuştu.

Takımın moralinin nasıl olduğu yönündeki soru üzerine Güneş, "Oyuncuların üzülmesini doğal karşılıyorum. Ben de üzüldüm, kızdım. İki puan gidince çok takılıyoruz. Böyle maçları kazanamadık ama kaybettik. Hak ettiğinin karşılığını alamamak etki yapar ama güçlü olduğunu gösterir. 4 maç var, kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. 11'e 11'de de Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ezdi. İki gol attık birini onlara birini kendimize attık." diyerek sözlerini tamamladı.