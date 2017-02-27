28.02.2017 00:49:16

Derbi maçın ardından

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımı Ümraniye'de coşkulu bir şekilde karşıladı

Spor Toto Süper Lig'deki derbi maçta deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen Beşiktaş, Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde coşkulu bir şekilde karşılandı.

Elde edilen galibiyeti kutlamak için tesislerin önünde toplanan taraftarların gösterdiği ilgi nedeniyle futbolcuları taşıyan otobüs, güçlükle tesislere giriş yaptı.

Taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Bu sırada Güneş de taraftarları selamladı.

Otobüsün içeri girmesinden sonra bir süre daha bekleyen taraftarlar, futbolcuların özel araçlarıyla tesislerden çıkış yapmasının ardından dağıldı.