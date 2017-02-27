SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Derbi maçın ardından
27.02.2017 23:33:01

Derbi maçın ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş:'Pozisyon az oldu. Taraftar baskısıyla oynamaya çalışan rakibe karşı akılcı ve soğukkanlı oynamak artılarımızdı'- 'Yarış devam ediyor. Arkada kalan takımlar var. Öndeki takım olarak yakalanmamak için devam edeceğiz'- 'Şampiyonluk lafı benim dışımda. Zaten işinizi doğru yaptığınız zaman o sizi hedefe götürür. Beşiktaş ismi zaten şampiyonluğa oynuyor'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmayı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Güneş, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleriyle sadece bir lig mücadelesine çıktıklarını belirterek, "Aynı zamanda derbi maçıydı. Ligin son maçı değildi. Disiplinli oynadık, hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Pozisyon az oldu. Taraftar baskısıyla oynamaya çalışan rakibe karşı akılcı ve soğukkanlı oynamak artılarımızdı." dedi.

Rakipleriyle puan farkını açmalarına rağmen şampiyonluk yarışının henüz bitmediğine dikkati çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Yarış devam ediyor. Arkada kalan takımlar var. Öndeki takım olarak yakalanmamak için devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oyun disiplininin kendini tatmin ettiğini anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe maçı da buna benzerdi. Orada savunma anlayışıyla pas yapmaya çalıştık. Seyir açısından iki takım için de zengin pozisyonlar olmadı. Hücum anlayışını kontrollü yaptık. Oyunu iyi taşıdık, Allah da yardım etti."


- "Dikkatli olmalıyız"


Güneş, puan farkını açmalarıyla şampiyonluğa yaklaşıp yaklaşmadıkları yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Öyle bir şey diyemeyiz. Lig yarışında daha çok maç var. Nasıl biz kazanıyorsak, arkamızdaki rakipler de kazanıp biz de kaybedebiliriz. İki hafta karlı ve zararlı maçlar oldu. Dikkatli olmalıyız. Milli takım arasına kadar yapacağımız üç maçı da iyi bitirmeliyiz. Şampiyonluk hedefi sadece takımın vizyonunu daraltır ve yanlışlara iter. Geride kaldığınız zaman panikle hata yaparsınız, öne gittiğiniz zaman da gevşersiniz. Yine hata yaparsınız. Her gün yeni şeyler üretmemiz gerekiyor. Şampiyonluk lafı benim dışımda. Zaten işinizi doğru yaptığınız zaman o sizi hedefe götürür. Beşiktaş ismi zaten şampiyonluğa oynuyor."

Şampiyonluğun iyi futboldan ve inanmaktan geçtiğini anlatan Güneş, bu sezon mutlu sona ulaşmaları halinde gelecek sezonlarda da üstünlük kurabilecekleri yönündeki yorumlar üzerine, "Galatasaray ve Fenerbahçe büyük camialar. Bugün şampiyonluk içinde olan takım, yarın üçüncü olabilir. Geride kalmak futbolcuların performansıyla değil suni işlerle uğraşmaktan oluyor. Hata yapmaktan geçiyor. Bu sezon Başakşehir'i en başarılı takım olarak görüyorum. En rahat takım onlar. İkincilik veya üçüncülük onlar için başarı. Bizim için ikincilik başarısızlık." şeklinde konuştu.


- Maç sonrasındaki sevinçleri


Karşılaşmanın ardından gösterdikleri sevince değinen Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Ev sahibi takımın sahasında oynuyoruz. Rakip takım taraftarları sonuna kadar destek oldular. Rencide eden bir şey yapmamak lazım. Personelimizin bu eserde rolü var. Yönetimin, oyuncuların herkesin katkısı var. İçeri girmek doğru değil. Ben içeri girip kendimi gösterirsem yanlış olur."

Galibiyetin ardından soyunma odasında hatıra fotoğrafı çektirdiklerini kaydeden Güneş, "Futbolculara bunu unutmamalarını söyledim. Bundan sonra kötü günde de aynısını yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaraylı oyuncu Yasin Öztekin'in Atınç Nukan ile yaptığı mücadelede ceza alanı içinde düşmesinin ardından rakip takımın penaltı beklentisine değinen Güneş, "Benim gördüğüm bir şey yok. Selçuk kart görebilir miydi, Quaresma'nın penaltısı olabilir miydi? Hakem aut verdi, biz öyle zannettik. (Penaltı beklentisi) Bu beklenti her takımda var. Bizde de var." ifadelerini kullandı.


    YORUM YAZ
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni görevden alındı
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Demirtaş hakkında yeni dava
Beşiktaş kazandı, şampiyonluk yaklaştı
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
HSYK, yeni kararname yayınlandı
Bakanlar Kurulu sonrası sert 'Karargah rahatsız' tepkisi
Erbakan: Bizim davamız İslam
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
BM'den korkutan Arakan iddiası
ABD, Rakka için PYD'yi istiyor...
Fırat Kalkanı'na karşı PKK-Esed ittifakı
Rusya İran'dan petrol alacak
Yunanistan'ın 'şımarık çocuğundan' Çavuşoğlu'na cevap geldi
Baykal'a göre 'Cumhuriyeti ilk kez halk savunacak'
İsrail Gazze'yi bombalıyor!
İngiltere AB vatandaşlarını sınırdışı edecek mi?
ABD, PKK'ya 'Şengal'den çekil!' dedi
Hayal edilenler ve aslında olanlar...
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
İki dev borsanın evliliği çökebilir
İki dev borsanın evliliği çökebilir
Londra Borsası (LSE) ve Deutche Börse arasındaki 29 milyar avro büyüklüğündeki birleşmenin tamamlanamama riski ortaya çıktı.
27.02.2017 22:38:49
'FETÖ'den 20 polis mahkemeye sevk edildi
'FETÖ'den 20 polis mahkemeye sevk edildi
Kayseri'de 'FETÖ' soruşturmasında 20 polis mahkemeye sevk edildi.
27.02.2017 21:43:18
HDP'li milletvekili serbest bırakıldı
HDP'li milletvekili serbest bırakıldı
HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan serbest bırakıldı.
27.02.2017 21:33:46
NATO'dan Dağlık Karabağ açıklaması
NATO'dan Dağlık Karabağ açıklaması
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili 'Cephe hattında, bu hafta sonu yaşananlar dahil olmak üzere, şiddetin sürmesinden dolayı endişeliyim.' dedi.
27.02.2017 20:56:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan'ı anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan'ı anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 6. yılı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı.
27.02.2017 20:12:40
Özbekistan Başbakan Yardımcısı Azimov’u kabul etti
Özbekistan Başbakan Yardımcısı Azimov’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
27.02.2017 19:38:40
İsrail, İnsan Hakları Örgütü'ne çalışma izni vermedi
İsrail, İnsan Hakları Örgütü'ne çalışma izni vermedi
Uluslararası sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İsrail yönetiminin, İsrail ve Filistin’de çalışma izni taleplerini reddettiğini duyurdu.
27.02.2017 19:09:13
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
Barzani-Erdoğan görüşmesinde detaylar
Barzani-Erdoğan görüşmesinde detaylar
Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!
Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: O şımarık çocuğa anlatsınlar!
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: O şımarık çocuğa anlatsınlar!
Fırat Kalkanı'na karşı PKK-Esed ittifakı
Fırat Kalkanı'na karşı PKK-Esed ittifakı
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
Hürriyet yazarından Erdoğan'ın idam çıkışına: Neden pakete koymadınız?
Hürriyet yazarından Erdoğan'ın idam çıkışına: Neden pakete koymadınız?
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erdoğan talimat verdi: 7 bin kişi alınacak
Erdoğan talimat verdi: 7 bin kişi alınacak
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Gazze'de intihar oranları artıyor
Gazze'de intihar oranları artıyor
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları