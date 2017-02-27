27.02.2017 23:34:41

Derbi maçın ardından

Galatasaray'ın kalecisi Muslera:- 'Ortada bir gerçek var, 10 puanlık fark var. Sezon sonuna kadar mücadele etmekten başka yapacak bir şey yok'

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Spor Toto Süper Lig'de derbi maçta sahalarında Beşiktaş'a 1-0 kaybetmelerinin kendileri için kötü olduğunu söyledi.

Muslera, maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, ilk yarı daha iyi oynamalarına rağmen ikinci devrenin başında şansız bir gol yediklerini belirterek, "Derbiyi kendi sahanızda kaybetmek zor. İlk yarıda rakibine pozisyon vermeyen bir Galatasaray vardı. İkinci yarıda da çok şans vermedik. Şans faktörü bugün rakibimizden yanaydı. Baraja çarpan top gol oldu. Kendi sahamızda kendi taraftarımız önünde böyle bir maçı kaybetmek kötü oldu." dedi.

Son iki sezondur şampiyonluk yarışında puan olarak çok geride kaldıklarının hatırlatılması üzerine Uruguaylı file bekçisi, "Kötü denilen sezonda kupalar var. Birçok hoca değişikliği yaşadık. Zamana ihtiyacımız oluyor, hocaların zamana ihtiyacı var. Bizim de onlara alışmamız gerekiyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Beşiktaş'a kaybettik ama son dakikaya kadar bir şeyler yapmaya çalışan, mücadele eden bir Galatasaray vardı. Bunu artı olarak değerlendirebiliriz. Ortada bir gerçek var, 10 puanlık fark var. Sezon sonuna kadar mücadele etmekten başka yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Beşiktaş derbisiyle Zoran Simovic'in "Galatasaray'da en fazla forma giyen yabancı futbolcu" rekorunu egale eden Muslera, "Galatasaray gibi büyük bir takımda rekor kırmak beni inanılmaz mutlu etti. Bu zamana kadar bana yardımcı olan herkese teşekkür etmek istiyorum. İyi zamanlar da oluyor. Bu camiaya, herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray tarihine adımı yazdırdığım için çok mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.



