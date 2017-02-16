16.02.2017 23:46:15

Dera'da 6 sahra hastanesi kullanılamaz hale geldi

Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının ülkenin güneybatısındaki Dera ilinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği saldırılar sonucu 6 sahra hastanesinin hizmet veremez hale geldiği bildirildi.

Dera'daki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin, 20 günden bu yana ülkenin güneybatısındaki Dera ilinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere "Yenileceksiniz ve öleceksiniz" adı altında karadan ve havadan operasyon düzenlediğini söyledi.

Esed güçlerinin, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde özellikle sivil yerleşim yerleri ile sahra hastanelerini yoğun bir şekilde bombaladığını vurgulayan Yusuf, "Rejim güçleri, Dera ilinde Menşiyye ve Dera el-Beled semtlerine yoğun bir şekilde karadan ve havadan saldırdı. Kentte Sayda, İhsan, Kahil, Cize, Tel Şihab ve Dera hastaneleri saldırılar sonucu servis dışı kaldılar. Bu hastanelerden sadece birinin acil servis bölümü halka hizmet veriyor. Diğerleri servis dışı kaldı." dedi.

"Dera'da başarılı olamayan rejim, halktan intikam alıyor"

Yusuf, ayrıca "Şam yönetimi ve ona destek veren yabancı teröristler Dera'ya düzenledikleri operasyonda başarılı olamadı. Dera'daki operasyonlarda başarılı olamayan rejim, halktan intikam almak için Naime beldesine havadan saldırdı. Halk saldırılar sonucu kenti terk ederek güvenli bölgelere kaçtı." açıklamasını yaptı.

'Rus savaş uçaklarının da Dera'yı ve Naime'de muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri bombaladığını ifade eden Yusuf, rejim ve Rus uçaklarının Naime'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivil yerleşim yerinde büyük hasar meydana geldiğini kaydetti.

Dera, Suriye'de halk ayaklanmalarının başladığı il olarak biliniyor.

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