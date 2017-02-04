05.02.2017 00:59:39

Der Spiegel'den tepki çeken Trump kapağı

Alman haber dergisi Der Spiegel'in ABD Başkanı Donald Trump'ı Özgürlük Heykeli'nin kafasını keserken betimleyen kapağı Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff'un tepkisini çekti.

Sputnik'in haberine göre dergi, bu haftaki kapağında Küba asıllı ABD'li sanatçı Edel Rodriguez'in bir çizimine yer verdi.

Çizimde Trump demokrasiyi simgeleyen Özgürlük Heykeli'nin kafasını IŞİD üyelerini hatırlatır şekilde keserken görülüyor. Altta ise Trump'ın seçim sloganı olan 'America First' (Önce ABD) yazıyor.





Der Spiegel'in baş editörü Klaus Brinkbaeumer tepkiler üzerine açıklama yaptı ve "Kapağımızda ABD Başkanı 1886'dan beri ülkeye gelen göçmen ve mültecileri karşılayan demokrasi ve özgürlüğün sembolünün kafasını keserken görülüyor" dedi.

AB'DEN ELEŞTİRİ



Bild'e konuşan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff ise kapağı 'zevksizlik' olarak niteledi. Lambsdorff kapağın 'terör kurbanlarının yaşamı ile çok çirkin şekilde oynadığını' savundu.



"TURMP'IN İSTEDİĞİ ŞEY"

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de kapağa ilişkin yorumunda "Spiegel'in kapağı tam da Trump'ın ihtiyacı olan şey. Çarpıtılmış bir imaj. O bu çarpılımış imajı basına karşı kullanabilir" dedi.



DAHA ÖNCE DE KAPAK OLMUŞTU

Der Spiegel kasımda Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasından sonra da Trump'ı Dünya'ya çarpmak üzere olan bir astreoid olarak kapakta betimlemişti.





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