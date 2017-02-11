SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Depresyonla ilgili önyargıları bir kenara bırakın
12.02.2017 10:28:00

Depresyonla ilgili önyargıları bir kenara bırakın

Ümit Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Ceran, depresyon rahatsızlıklarının belirtileri, tanısı ve tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Ümit Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Ceran, depresyon rahatsızlıklarının belirtileri, tanısı ve tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Depresyonun ciddi ve önemli bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Ceran, depresyonun kronikleşme riskine ve intiharla sonuçlanma riskine değindi. Ceran, "Kronikleşme riski depresyon hastalarının yüzde 15'inde görülmektedir. Depresyonun vakalarının yüzde 20 ile 40'ı ise intihar eğilimlerindedir. Bu intihar eğilimi olan kişilerinde yüzde 15'i ne yazık ki ölümle sonuçlanan intiharlar gerçekleştirmektedirler. Depresyonda tekrarlama ihtimali de vardır. Tek atak yaşayan hastalarımızda tekrarlama ihtimali yüzde 50 oranındayken, iki atak yaşayan hastalarımızda yüzde 70-75'lere, üçüncü atak yaşayanlarda ise yüzde 90'lara varan oranlarda tekrarlama ihtimali bulunmaktadır" dedi.

Depresyonun nedenleri

Depresyonun nedenleri hakkında konuşan Ceran, "Depresyonda, tek bir nedenin etkili olduğunu söyleyemeyiz. Yapılan çalışmalara göre rahatsızlığa sebep olacak faktörlerden biri genetik yatkınlıktır. Özellikle ebeveynlerde veya birinci kuşak akrabalarda depresyon geçiren insanlarda normal popülasyona göre depresyon geçirme ihtimali daha fazladır. Bir diğer etkili neden ise hormonel bozukluklardır. En sık görülen ise tiroit hormonudur. Günümüzde en revaçta görünen neden ise beyin biyokimyası ile ilgili değişikliklerdir. Çocukluk çağı yaşantıları, psikososyal stresler, eş kayıpları, maddi sıkıntılar gibi psikososyal faktörler de depresyona sebep olmaktadır" diye konuştu.

Ceran, depresyonun belirtilerini ise şöyle sıraladı:

"Depresyon kliniğinde iki önemli tanı kriteri vardır. Birisi zevk alamama durumu, diğeri ise depresif duygu durumudur. Buna ilave olarak sabah yorgunluğu, yeni güne başlamada isteksizlik, karamsarlık, hayattan zevk alamama, gelecekle ilgili beklentilerin kalmaması, uyku ve iştahta değişiklikler, unutkanlık, dalgınlık, dikkat kaybı gibi birtakım belirtiler görülmektedir. Depresyon tanısı koyabilmek için bu belirtilerin hepsinin bulunmasına gerek yoktur. Bir kısmının varlığı, bu belirtilerin 15 günü aşkın zamandır devam ediyor olması ve bu belirtilerin kişinin yaşama kalitesini ve işlevselliğini etkilediği durumlarda depresyon tanısı koyabiliriz."

Ceran, bu belirtiler varsa mutlaka bir hekime danışılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Tanı konduktan sonra tedavi aşamasının başladığını belirten Ceran, "En çok kullanılan tedavi yöntemi antidepresan ilaçlardır. Bu ilaçlara ilave olarak, psikoterapiler de yapılmaktadır. İlave olarak somatik tedaviler diye adlandırdığımız EKT yani şok tedavisi, EMDR, TMS gibi diğer teknikler de uygulanabilir" dedi.

Halk arasında depresyonla ve antidepresan ilaçlarla ilgili önyargıların olduğuna dikkat çeken Ceran, bu konuda da bilgilendirici açıklamalarda bulundu. Ceran, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Depresyon, kişilik olarak zayıf kişilerin rahatsızlığı diye bilinir. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Depresyon her yaştan insanda görülebilir. Çocuklarda bile depresyonun değişik formlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Bu çocuklarda hırçınlık, okul uyumunda problemler, ebeveyn ilişkilerinde sorunlar gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Yaşlılarda daha fazla somatik şikayetlerin, ağrı şikayetlerinin ön planda olduğunu görmekteyiz. Antidepresan ilaçların bağımlılık yaptığına ilişkin de önyargılar vardır. Bu ilaçların kesinlikle bağımlılık yapıcı özelliği yoktur. İlaçların sadece sakinleştirdiği, uyuttuğu, başka bir işe yaramadığı ile ilgili önyargılar da vardır. Bu da tamamen yanlıştır. Bu ilaçlar uyuşturmak, sakinleştirmek amacıyla değil, depresyonu ortada kaldırmak için kullanılan ilaçlardır."

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
12.02.2017 09:37:22
'Türkiye'nin yarısı ABD ve Rusya'yı sevmiyor'
'Türkiye'nin yarısı ABD ve Rusya'yı sevmiyor'
Geçen yıl yapılan ancak yeni açıklanan ankete katılanların sadece yüzde 12.4'ü ABD'ye 'çok olumlu' baktıklarını belirtirtti.
12.02.2017 02:55:48
'5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı olacak'
'5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı olacak'
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz '5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı olacak' dedi.
11.02.2017 23:31:50
Brezilya'da polisler grevlerini sürdüyor
Brezilya'da polisler grevlerini sürdüyor
Brezilya'nın Espirito Santos eyaletindeki askeri polis grevi, eyalet yönetimi ile bazı polis dernekleri arasında eylemin sona erdirilmesi için anlaşma imzalanmasına rağmen askeri polis yakınlarınca sürdürülüyor.
11.02.2017 23:30:10
Gürcistan'da ABD ile ortak bir 'savaş eğitim merkezi' inşa edilecek
Gürcistan'da ABD ile ortak bir 'savaş eğitim merkezi' inşa edilecek
Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, geçen yıl ABD ile güvenlik alanında imzalanan çerçeve anlaşmasına göre 'bir savaş eğitim merkezi inşa edileceğini' söyledi.
11.02.2017 22:26:59
Samsun'da 17 saattir doğalgaz kesintisi var
Samsun'da 17 saattir doğalgaz kesintisi var
Samsun'da yol çalışması sırasında doğalgaz boru hattının hasar görmesi nedeniyle kente gaz akışı durdu.
11.02.2017 21:53:48
Irak'ta Sadr yanlılarına çağrı: Hukuki yollara başvurun
Irak'ta Sadr yanlılarına çağrı: Hukuki yollara başvurun
Irak Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı Serbest Mustafa, Sadr Hareketi yanlılarını, seçim sonuçlarıyla ilgili itirazlarını yargı yolunu kullanarak çözmeye çağırdı.
11.02.2017 20:50:58
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
FBI'ın 2 saatte yaptığı testi 34 dakikaya indirdi
FBI'ın 2 saatte yaptığı testi 34 dakikaya indirdi
Türk askerleri El Bab'a girdi
Türk askerleri El Bab'a girdi
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
Kurtulmuş: El Bab ile birlikte Fırat Kalkanı biter
Kurtulmuş: El Bab ile birlikte Fırat Kalkanı biter
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
IŞİD'in Avrupa'daki kanlı planını Türk polis önledi
IŞİD'in Avrupa'daki kanlı planını Türk polis önledi
'İhvan, bir evde yedi kişi ile doğdu...'
'İhvan, bir evde yedi kişi ile doğdu...'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları