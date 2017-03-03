03.03.2017 15:28:52

Depremzedelerin ihtiyaçları yardım bürosundan karşılanıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremlerin sonrasında Ayvacık Belediyesi ilçeye deprem yardım bürosu kurdu.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremlerin sonrasında Ayvacık Belediyesi ilçeye deprem yardım bürosu kurdu.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat sabahı meydana gelen depremde evleri hasar gören depremzedeler için bölgeye yardım yağmaya devam ediyor. Ayvacık Belediyesi ise bu yardımların akıllıca ve profesyonelce dağıtımı için ilçeye deprem yardım bürosu kurdu. 24 saat çalışan büroda ekipler, ihtiyaç kadarını depremzedelere dağıtıyor. Depremzedelerin kıyafet, battaniye, ayakkabı ve ısıtıcı gibi ihtiyaçlarının deprem yardım bürosu ekiplerince kayıt altına alınıp depremzedelere verildiğini söyleyen Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, dağıtımda yaşanan kargaşa ve karışıklığının önüne geçildiğini ifade etti.Deprem yardım bürosunun kuruluş sürecinden bahseden Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin yaptığı açıklamada, "Öncelikle halkımıza çok teşekkür ediyorum. Deprem faciası yaşandığı günden beri Türkiye'nin her bölgesinden ilçemize yardım yağdı. Özellikle kıyafet, ayakkabı, battaniye ve ısıtıcılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Fakat deprem, ilçemizin bir çok noktasını etkiledi. Hasar ise ilçemizin 20 köyünde meydana geldi. Biz bu yardımları yaparken, vatandaşlar yanımıza gelip bu yardımları alıyor ama bazen aldığı kıyafetler, ayakkabılar üzerine uymuyor. O zaman da bunları kullanamıyor. Biz de bu düşünceyle bir deprem yardım bürosu kurma kararı aldık. Büyük bir depo kiraladık. Vatandaşların ihtiyacı olan kıyafet ve eşyaları buradan temin edebiliyor" dedi.