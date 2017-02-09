09.02.2017 09:35:42

Depremzedeler unutulmadı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çanakkale'de son günlerde meydana gelen depremler sonrası mağdur olan vatandaşları unutmadı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, gönderilen yardım aracını yolcu etti.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çanakkale'de son günlerde meydana gelen depremler sonrası mağdur olan vatandaşları unutmadı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, gönderilen yardım aracını yolcu etti.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu mahallesine gönderilen gıda yardımları hakkında bilgi veren Başkan Albayrak, "Ülkemiz büyük bir deprem kuşağında yer alıyor. Bu sebeple depremle yaşamaya alışmak ve aynı zamanda gerekli hazırlıkları yapmak zorundayız. Son günlerde Çanakkale merkezli oluşan sallantılar ve insanlarımızın mağduriyeti bizleri endişelendirmekte ve üzmektedir. Bu zor günlerde her zaman birbirimize destek olmamız gerektiği düşüncesi ile tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.