06.02.2017 22:27:52

Depremzedeler çadır kapmak için yarıştı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından en fazla yıkımın yaşandığı yer olan Yukarı köyde çadır kent kuruldu. Depremzedeler, çadırlara yerleşebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Yetkililer, herkes için barınma yeri olduğunu açıkladı.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından en fazla yıkımın yaşandığı yer olan Yukarı köyde çadır kent kuruldu. Depremzedeler, çadırlara yerleşebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Yetkililer, herkes için barınma yeri olduğunu açıkladı.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar yakınlarında saat 06.51'de yaşanan 5,5 büyüklüğündeki deprem Yukarı, Ahmetçe, Çam, Babakale, Koyunevi, Gülpınar, Kızılkeçili, Tuzla, Balabanlı, Bademli köylerindeki evlerde hasara neden olmuş, aynı bölgede 13.58'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Çok sayıda artçı sarsıntının da yaşandığı bölgede, çadır kent kuruldu. En fazla yıkımın yaşandığı yer olan Yukarı köyde kurulan çadır kentte, vatandaşlar yer kapmak için adeta birbirleriyle yarıştı. İlk etapta kurulan çadırlara yerleşemeyen vatandaşlar, çocuklarıyla dışarıda kaldıklarını söyleyerek çadıra giren yetişkinlere sitem etti.Öte yandan AFAD yetkilileri, hiç kimsenin dışarıda kalmayacağını, herkese yetecek kadar barınma yeri olduğunu, yarın ise bölgeye konteynerlerin kurulacağını açıkladı.