21.07.2017 14:35:41

Depreme Yunanistan'da yakalanan Türk vatandaşları Bodrum'a geldi

Ege'de yaşanan deprem sonrası depreme Yunanistan'da yakalanan vatandaşlar için feribot gönderildi. Türkiye'ye ulaşan feribotta ilk olarak 205 Türk yolcu yer aldı.

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yaralanan 4 Türk vatandaşı İstanköy'den (Kos) feribotla Bodrum'a sevk edildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarında yer alan bilgiye göre depremde biri ağır olmak üzere yaralanan 4 Türk deniz yoluyla Bodrum'a sevk edildi.

Yaralılar, hastaneden ambulanslarla adadaki rıhtıma getirilerek, Bodrum'a yapılacak özel feribot seferiyle nakledilecek.

Ağır yaralanan Türk vatandaşının hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunda bazı kırıklar tespit edildiği belirtildi.

Adadaki liman ve gümrük kapısının hasar görmesi nedeniyle rıhtımdan gerçekleşen ilk seferin ardından diğer Türk vatandaşları için ek seferler düzenlenecek.