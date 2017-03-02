02.03.2017 15:09:18

Depreme konferans salonunda yakalandılar

Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olarak kaydedilen 5,5 büyüklüğündeki depreme konferans salonunda yakalanan öğrenciler, panikle dışarı çıktı.

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Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olarak kaydedilen 5,5 büyüklüğündeki depreme konferans salonunda yakalanan öğrenciler, panikle dışarı çıktı.Özel bir lisenin düzenlediği madde bağımlılığı isimli panelin başladığı ilk dakikalarda gençlik merkezinde sarsıntıyı hisseden öğrenci ve katılımcılar salondan çıktı. Okul Müdürü Sultan Kömlü, depremin büyüklüğünü ve şiddetini bilmedikleri için konferansı sonlandırarak, öğrencilerin ve misafirlerin salondan çıkması yönünde anons yaptı.Öğrencilerin paniği kameralara yansırken, ilçede can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.