21.07.2017 14:59:04

Depremden 358 kişi zarar gördü

Ege Denizi'ndeki depremden zarar gören 358 kişiden 272 tanesi hastaneye ulaştırıldı.

Ege Denizi'ndeki depremle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Depremden zarar gördüğünü söyleyen 358 vatandaşımızın müracaatı oldu. Müracaat eden vatandaşlarımızın 272 tanesini ambulanslarla hastaneye ulaştırdık. Diğerleri ise kendi imkanları ile geldiler. Gelen, müracaat eden kişiler arasında 25 vatandaşımız, kazazedemiz var. Bunlardan 3 tanesinin bel ve omurgada kırığı var. Aynı şekilde ayak kemiğinde kırık olan var. Ciddi bir yaralanması olan vatandaşımız yok" dedi.