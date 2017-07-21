21.07.2017 13:16:53

Depremde hayatını kaybeden Türk vatandaşının kimliği belli oldu

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ege depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu dün gece Ege'de saat 01.31 sularında yaşanan depremde hayatını kaybeden Türk vatandaşının Sinan Kurtoğlu olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kos'ta ölen vatandaşımızın ismi Sinan Kurtoğlu. Hepimize geçmiş olsun. Bir deprem yaşadık. Devlet kurumları başından itibaren olayın takibindeydiler. Gerekli talimatları verdik gerekli müdahaleler yapıldı. Can kaybı olmayan, mal kaybı düşük olan ama büyüklüğü yüksek olan bir depremle karşı karşıya kaldık. Bu depremin etkileri Allah'a şükür memleketimizi insanımızı rahatsız eden bir durumu olmadı.

Depremle beraber yaşamak kaldığımız bir husus ülkemiz için. Depremle yaşamak şartları yerine getirmek bizim yapmamız gereken hususlar. 358 kişi depremden zarar gördüğünü söyleyen vatandaşımızın müracaatı oldu. Bunları 272 tanesini ambulanslarla hastanelere ulaştırdık, diğerleri kendi geldi. 25 kazazedemiz var, bunlardan 3 kişide kırık var. Bunun dışında ciddi yaralanması olan vatandaşımız yok. Gerekli takipler yapıyor." dedi.

"Çeşitli hastanelerde 19 kişi tedavi görüyor. Artçı depremler olacak elbette. Artçı depremler ilk depremde hasara uğramış binaları etkileyebilir. Bunun önlemini alacağız." diyen Bakan Demircan, "Depremi çok hafif hasarla atlattık Allah'a hamdolsun. Demek ki Bodrum bu şiddette büyüklükteki depreme hazırmış.

Bu çerçevede burada deprem olur olmaz çevre illerinden harekete geçildi. Deprem sonrası gayit iyi yönetildi. Bundan sonrası da iyi yönetilecek. Burada paniğe asla gerek yok. Ama depreme karşı ne gerekiyorsa tedbiri alacağız, bilimsel çalışmayı yapacağız. Kim zarara uğradıysa elbette telafi edilecek. Devletimiz bütün gücüyle işin başındadır. Buraya diğer bölgelerden misafirlerimizin endişe etmesine gerek yok. Bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti bütün kurumlarıyla, ekip ve ekipmanıyla görevinin başındadır." açıklamalarında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu da meydana gelen deprem sonrası yaptığı açıklamada, "AK Parti ve AK Parti iktidarları döneminde hangi makam olursa olsun hepsinin yegane amacı hizmet etmektir. Bugün Bakanlık görevi vardır onu ifa etmeye çalışacağız. Ama bilinmeli ki bizde herhangi makam ve mevki amaç değil hizmetimize hizmet etme aracıdır." dedi.