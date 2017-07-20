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Deprem Yunanistan'ı da vurdu: Ölüler var!
21.07.2017 08:31:41

Deprem Yunanistan'ı da vurdu: Ölüler var!

Ege Denizi'nde 6,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Yunanistan'da 2 kişi yaşamını yitirdi. Ölen 2 kişiden birinin Türk olduğu iddia edildi.

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem Yunanistan'da yıkıma sebep oldu. Atina haber ajasının haberine göre İstanköy'de 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda da yaralı bulunuyor.

İddialar arasında Kos'ta hayatını kaybeden 2 kişiden birinin Türk olduğu bilgisi de yer alıyor.


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