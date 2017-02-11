11.02.2017 11:24:07

Deprem oldukça dağ üzerlerine geliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında deprem hareketliliği sürüyor. Bazı köylerde yıkıma neden olan depremler, Çamkalabak köyünde dev kayaları yerinden oynattı. Dün meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde devasa kayalar yaklaşık 20 metre yuvarlandı. Bölgede ağılları bulunan köylüler, korku içerisinde yaşıyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında deprem hareketliliği sürüyor. Bazı köylerde yıkıma neden olan depremler, Çamkalabak köyünde dev kayaları yerinden oynattı. Dün meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde devasa kayalar yaklaşık 20 metre yuvarlandı. Bölgede ağılları bulunan köylüler, korku içerisinde yaşıyor.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamkalabak köyü, geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan ve sonrasında da devam eden depremlerden etkilendi. Evlerinde hasar oluşan köylüler, Kızılay ve AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalıyor. Cuma günü 11.55'de meydana gelen deprem ise köylülerin yüreğini ağızlarına getirdi. 5.0 büyüklüğündeki deprem, köyün hemen üst tarafında bulunan dağın yamacındaki dev kayaları yerinden oynattı. Sarsıntıyla birlikte bulundukları yerden yaklaşık 20 metre aşağıya yuvarlanan dev kayalar, her sarsıntıyla oynamaya devam ediyor. Dağın eteklerinde hayvan damları bulunan köylüler ise büyük tedirginlik yaşıyor. Kayaların, hayvanların bulunduğu damların üzerine düşmesinden korkan köylüler, hayvanlarına bakmaya gidemiyor.Köyde hayvancılıkla uğraşan 42 yaşındaki Eşref Öter, bugüne kadar böyle bir olaya şahit olmadığını söyledi. Öter, "Biz hayvanlarımızı burada otlatıyoruz. Burada daha önce böyle bir şeyler yoktu. Şimdi dağın zemininde toprakta yarıklar oluşmuş. 5 santim 10 santim. Bazı yerlerde 15 santim. Burası aşağıya doğru akıyor. Kayma yapıyor. Dağ, deprem oldukça aşağıya doğru kayıyor. Bu bizi korkutuyor. Bizim hayvanlarımız burada. Belki hepsi bu hayvanların üzerine inecek. Ben 42 yaşındayım. Hiç böyle bir tane kayanın düştüğünü bilmem. İlk defa görüyorum. Yıllardır hayvancılıkla uğraşıyorum. Burayı babamız yapmış. Hiç böyle bir şey bilmem" dedi.Depremde oluşan sesle evlerin yıkıldığını sandığını söyleyen 38 yaşındaki İsmail Çetin, "Meğer ev değil kayalar yıkılıyormuş. Çok korktuk. Ben evler yerle bir oldu sandım. Meğer kayalar geliyormuş. Evlerde de yeni çatlaklar var. Evlerimize giremiyoruz. Daha önce hiç böyle kayalar kaymamıştı. Biz köy kahvesinde oturuyorduk. Sonra evlere doğru koşmaya başladık, hangi ev yıkıldı diye. Baktık kayalar yuvarlanıyormuş. Çadırların önünde oturan çocuklar, kayaların yuvarlandığını ve o toz dumanı görmüşler" diye konuştu.