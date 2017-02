12.02.2017 20:55:22

Deprem çadırında maç izleyip moral buluyorlar

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında yaşanan deprem fırtınası vatandaşları tedirgin ediyor. Artçı sarsıntıların sürdüğü Yukarıköy'de, vatandaşlar, yemek dağıtımı için kurulan çadırda, Galatasaray-Kayserispor maçını izleyip moral bulmaya çalıştı.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında geçtiğimiz pazartesi sabahı meydana gelen depremde en fazla hasarın yaşandığı Yukarıköy'de vatandaşlar depremin neden olduğu stresi maç izleyerek atıyor. Köy ilkokulunun bahçesinde yemek dağıtımı için kurulan çadıra konulan televizyonda Galatasaray - Kayserispor maçını izleyen vatandaşlar, futbol ile moral bulmaya çalıştı. Her an artçı sarsıntıların sürdüğü köyde, bir an olsun yaşananları unutmak istediklerini söyleyen vatandaşlar, "Günün her saatini sarsıntılarla geçiriyoruz. Allah razı olsun, devletimiz her türlü imkanıyla bizim yanımızda oldu. Biz de en azından bu psikolojiden biraz uzaklaşmak için, kurulan çadırda karşılaşmayı takip ediyoruz. Bu sayede 90 dakika bile olsa stresten uzaklaşmış oluyoruz. Biraz olsun kafamızı dağıtıyoruz" dediler.