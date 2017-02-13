13.02.2017 20:19:44

Deprem bölgesinde okullar bir gün daha tatil

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde okullar 1 gün daha tatil edildi.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde okullar 1 gün daha tatil edildi.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü açıklarında 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen ve artçıları devam eden depremler nedeniyle bölgede okullar 1 gün daha tatil edildi. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar, Babakale, Tuzla, Kösedere, Yukarıköy, Korubaşı ve Paşaköy'de okulların Salı günü de tatil edildiğini duyurdu.Bölgede geçtiğimiz hafta da eğitime ara verilmiş, Pazar günü meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Bu köylerde eğitim, kurulacak konteynırlarda yapılacak. 763 öğrenci, Çarşamba gününden itibaren eğitimlerine konteynır okullarda devam edecek.