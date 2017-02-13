13.02.2017 12:42:07

Deprem bölgesinde kar yağışı başladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kar yağışı başladı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kar yağışı başladı.Depremin büyük hasar verdiği Yukarıköy'de, artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar geceleri, kurulan konteynerlerde, dağıtılan elektrikli ısıtıcılarla ısınıyor. Gündüzleri ise dışarıda vakit geçiren vatandaşlar, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. İlk günden itibaren, tüm eksikliklerin giderildiğini söyleyen depremzedelerin tek isteği ise bir an önce evlerine kavuşabilmek.(Gürkan Düzenli - Murat Yüksel / İHA)