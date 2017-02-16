16.02.2017 12:08:12

Deprem bölgesinde hayat normale dönüyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde depremin ardından 11 köy okulunda eğitim ve öğretim yeniden başladı.

Ayvacık'ta hayat normale dönmeye devam ediyor. Depremden etkilenen 11 köyde 10 prefabrik okulda eğitim ve öğretim devam ediyor. Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Devletimizin bütün kademelerinin el vermesi ile Ayvacık'ta hayat hızla normale dönüyor. Buna eğitim-öğretim hizmetleri de dâhil. Bu hafta depremden etkilenen 1 köy okulumuz haricinde bütün okullarımız eğitim-öğretime başladı. Bugün itibari ile 11 köy okulumuzun 10 tanesinde kurulan prefabrik okullarımızda ders başı yaptık.Depremden en çok etkilenen Yukarıköy'de cuma günü eğitim-öğretim başlayacak. İÇDAŞ tarafından Yukarıköy'de kurulan 6 sınıflı okulumuzun daha konforlu olmasından dolayı çalışmalar bir iki gün uzadı. Eğitim camiası olarak emeği geçen herkese teşekkürler ederiz" denildi.

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