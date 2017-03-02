03.03.2017 01:40:48

Deprem bile referandumda evet demenin önüne geçemedi

Adıyaman'ın Samsat İlçesinde deprem nedeniyle evlerini kaybederek çadırlarda yaşamak zorunda kalan vatandaşları, referandumda evet demekten deprem ve evsiz kalmak bile alıkoyamadı.

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Adıyaman'ın Samsat İlçesinde deprem nedeniyle evlerini kaybederek çadırlarda yaşamak zorunda kalan vatandaşları, referandumda evet demekten deprem ve evsiz kalmak bile alıkoyamadı.Adıyaman'ın Samsat İlçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geceyi çadırlarda geçirmek zorunda kalan vatandaşları referandumda evet demekten deprem ve evsiz kalmak bile alıkoymadı. Çadırlarda AK Partinin önceki dönemlere ait seçim müziğini çalan vatandaşlar, Rabia işareti yapıp referandumda ölümüne evet diyeceklerini söyledi. Evi depremde hasar gören bir kadın, dışarıda kalmalarına rağmen AK Partiden asla vazgeçmeyeceklerini ve referandumda ölümüne evet diyeceklerini söyledi.