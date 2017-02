12.02.2017 10:44:17

Deprem araştırmacısından rahatlatan açıklama

Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi ile Türkiye ve dünyadaki sismik hareketlilik üzerine araştırmalar yapan deprem araştırmacısı Ahmet Yakut, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde depremden hasar gören bölgelerde inceleme yaptı. Yakut, artçı sarsıntıların 2 hafta sürebileceğini ancak şiddetinin 5,5'i geçmeyeceğini söyledi. Yakut, binaların dışa doğru yıkılmasının ise içerisindekiler için büyük şans olduğunu kaydetti.Deprem araştırmacısı Ahmet Yakur, 6 Ocak sabahı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana gelen depremde hasar gören köylerde incelemeler yaptı. Vatandaşlarla da görüşerek bilgi alan Yakut, artçı depremlerin bir süre daha devam edeceğini söyledi. Yakut, "Yaptığım elektro manyetik deprem dalgaları hesaplamaları vardı. Burada yaşanan 5.3 ya da 5.5 büyüklüğündeki depremin üzerinde bir deprem ben şu an için beklemiyorum. Ama artçı depremlerin devam edeceği belli. Çünkü burada bir fayımız var. Gülpınar fayı var. Bu faydan hariç kısa faylar da gözüküyor. Bu kısa faylar kırıldığı sürece diğer faylarda bindirme enerjisi oluşturacak. İllaki bu kırılmalar devam edecek. Daha sonraki süreçte Behram, Ege Denizi, Ayvacık açıkları ya da Midilli arası bu depremlerin devamını getirebilir. O yüzden Ege Denizi açıklarındaki bundan sonraki her hareket önemli. Bu bölgede görünen en net fay Gülpınar fayı. Uzun, dikey bir fay. Ama depremlerin oluş yönüne baktığımızda düşey yani yatay şekilde bir deprem fırtınası gerçekleştirmekte. Ayrıca bölgede uzun süreli bir sondaj çalışması var. Tabi bu sondaj çalışmalarının da bu depremlerde etkisi olabilir. Çünkü deprem dediğimiz olay, yer altı sularının yer değişmesi, yani artması ya da azalması gibi faktörlerle de gerçekleşebilir. Bu yüzden uzun uzadıya araştırılması gereken bir süreç. Derin bir araştırma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Araştırmalarımıza göre konuşuyoruz, artçılar uzun bir süre devam eder. Kimi yerde artçıların 2 hafta, kimi yerde 1-1,5 ay devam ettiği görülmüştür. Bölge uzun safhalı bir artçı şok yaşayacak. En az 2 hafta daha devam edebilir diye düşünüyorum. Şu an buranın yaşayabileceği en büyük değer, araştırmalarıma göre, 5.3 olur. Artçıları da 4 altı olur, 4.9 olur. Hesaplamalarım bu" dedi.Köyde binaların da çok sağlam olmadığını söyleyen Yakut, "21'nci yüzyıldayız. Köyde binaların hali ortada. Sağlam yapıların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmemizi isterim. Sağlam bina depremde gerçekten önemli. Fayın kırılma hareketi önemlidir depremlerde. Ters fay mı yoksa normal fay mı? Atım hareketleri dediğimiz kırılma yönleri önemlidir. Burada kırılma yönü gördüğümüz kadarıyla kuzeybatı-güneydoğu yönünde olmuş. Depremde yıkılan evlere de baktığımızda çoğu taş ev olduğundan, kırılma yönü de buna etki yapmış ve dışa doğru hep çökme yaşanmış burada. Bu da halk açısından şans. Allah korusun içe doğru yıkılsa, sabahın erken saatinde uyku sersemi bu deprem yaşanıyor. Bu taşların insanın üzerine gelmesi can kaybına sebebiyet verirdi" diye konuştu.