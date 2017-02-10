10.02.2017 14:25:13

Deprem anı güvenlik kamerasında

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında saat 11.55'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Gülpınar'da bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında saat 11.55'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Gülpınar'da bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Deprem anı, Gülpınar köyündeki bir marketin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, market sahibi temizlik yaptığı sırada depremin olduğu, market sahibinin elinde süpürgeyle kaçtığı görülüyor. Marketteki müşteriler de panik halinde dışarı çıkarken, sokaktaki vatandaşların kaçış anı da güvenlik kameralarına yansıyor.