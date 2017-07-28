28.07.2017 17:48:50

Deportivo'nun galibiyetine Emre'den 2 gollü katkı

İspanyol ekibi Deportivo La Coruna'da forma giyen milli futbolcu Emre Çolak, Racing Ferrol ile oynanan hazırlık maçında rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Deportivo, maçtan 4-1 galip ayrıldı.



Deportivo La Coruna'da futbol yaşamını sürdüren başarılı oyuncu Emre Çolak, takımının hazırlık maçında çok iyi bir performans sergiledi. Deportivo La Coruna, hazırlık maçında İspanya 2. Lig ekiplerinden Racing Ferrol ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya eski Galatasaraylı oyuncu Çolak, ilk 11'de başladı ve 10. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Milli futbolcu, 33. dakikada da takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. Deportivo, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.