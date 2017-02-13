13.02.2017 20:31:15

Depodaki yangın paniğe neden oldu

Adıyaman'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Adıyaman'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Yeni Pınar Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde bulunan Mustafa Özçatalı'ya ait iş yeri deposunda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Durum hemen itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında depoda maddi hasar meydana geldi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.