01.02.2017 15:18:30

Depodaki motorini alarak kaybolan TIR sürücüsü aranıyor

Eskişehir'de, kendisine ait TIR'ın deposundaki akaryakıtın sürücü tarafından çalındığı iddia eden vatandaşın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Eskişehir'de, kendisine ait TIR'ın deposundaki akaryakıtın sürücü tarafından çalındığı iddia eden vatandaşın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.Hisar mahallesinde yaşayan S.E. isimli vatandaş, kendisine ait TIR'da şoför olarak çalışan D.T.'nin araç deposunda bulunan 600 litre motorini çaldığını belirterek jandarmaya şikayetçi oldu. Olayla ilgili yapılan araştırmada ise bahse konu TIR terk edilmiş ve deposundaki motorin boşaltmış halde bulundu. Firari durumda olan şüpheli D.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.